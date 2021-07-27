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「看見台灣！」 國際童玩節8.14庫比蒂諾歡樂登場

記者李榮／密爾比達報導
第11屆的童玩節將於8月14日於庫比蒂諾舉行。（記者李榮／攝影）
第11屆的童玩節將於8月14日於庫比蒂諾舉行。（記者李榮／攝影）

北加州台灣文化體育學會宣布，邁入第11屆的國際童玩節活動今年將於8月14日於庫比蒂諾紀念公園舉行。文體會會長高椿惠介紹，這次的主題是「看見台灣！Amazing台灣」，希望在呈現歡樂的氣氛之餘，向主流社會介紹台灣、呈現台灣。

包括僑教中心主任閻樹榮、傅紅玉基金會創辦人傅紅玉、庫比蒂諾市議員魏虹、僑務委員李漢文，以及童玩節義工與理事團隊都前往參加記者會，共同宣布今年文體會的舉行時間與詳情。另外、童軍團、FASCA文化志工、台客重機隊、慈濟等社團，也派出代表前往。

高椿惠指出，童玩節是新冠肺炎（COVID-19）疫情放緩重開之後，文體會第一個大型活動，庫比蒂諾市也大力支持。另外，感謝許多社團的幫忙，「單單童軍團就出了23團。同時，台客重機隊也會加入，在開幕式帶領繞場遊行。」

往年文體會舉辦童玩節時，都會有台灣的代表前來。高椿惠表示，今年因為疫情，很遺憾沒有台灣來的團體，「但是，我們還是有本地團體推出很有特色的表演。而每次都很受歡迎的台灣車輪餅、刨冰、彈珠台、捏麵人、撈金魚等，今年也是一樣都沒少！」

她進一步指出，童玩節主要目的是凝聚各社團與民眾，讓大家共同享受歡樂的氣氛，期待今年有更多人參與，共同走出新冠肺炎的陰霾，並且一起向主流介紹台灣。當天的場地包括舞台區、操場活動區、美食區、醫療義診區、遊樂場、國際村、科學童玩村、兒童遊戲村、童軍團等，現場還各種表演活動、傳統服裝遊行等。

高椿惠表示，童玩節多年來秉持一貫的宗旨，透過各種台灣民俗活動與親子同樂的方式，連年成功吸引數萬觀眾、近400位義工參加，讓更多其他族裔進一步了解台灣的傳統文化特色、提升台灣在美國主流社會的能見度。

第11屆國際童玩節活動（Kids' N Fun Festival，KFF）時間：8月14日（周六）上午10時至下午5時。地點：庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park，21251 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014）。

台灣 遊行 疫情

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