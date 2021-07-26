屋崙華埠連環搶 華人超市東主百米衝刺拍下劫匪車輛

23日上午，屋崙華埠金門銀行出現持槍搶劫，8街海鮮皇超市東主黃展文百米衝刺見義勇為，拍下劫匪車輛照片交給警方。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 近期治安不佳，數次出現光天化日之下的當街搶劫，卻也有危急時刻華人 的見義勇為，讓華埠商戶和居民擊節叫好。華埠金門銀行前不久出現連環搶劫。兩個非裔劫匪持槍，搶走兩個華人手袋，一個華人的金鏈子。危急時刻，屋崙華埠8街海鮮皇超市東主黃展文（Eric Huynh）放下手中貨物，百米衝刺，跑過去阻止，劫匪雖然逃之夭夭，但黃展文拍下劫匪車輛照片，事後也幫忙警方錄口供，希望將劫匪繩之以法。

此前微信盛傳黃展文見義勇為，卻被劫匪用槍指頭，無奈之下不能施救受害者。黃展文和太太馮泳恩( Finnie Fung )25日對本報表示，事情在傳播中細節有所誇大。實際上，黃展文衝到現場時，劫匪已跳上車輛。 劫匪得手後逃之夭夭，但被華人超市東主黃展文拍下照片。（黃展文供圖）

事發時為23日上午10時15分。黃展文表示，聽到金門銀行附近傳來呼喊聲，感覺不對頭，就從超市門口飛奔過去。老遠就看見，兩個劫匪正在大力拉扯華人的手提包，手中拿著疑似槍枝的武器。因為隔得遠，所以看不太清。但事後聽華人說，劫匪確實持槍。

黃展文邊跑邊用手機 拍照。趕到時，兩個劫匪已跳上在路邊並排停車的車子，一溜煙的順著8街逃跑。劫匪在事發路口共搶劫了三個華人，一位男性和一位女士的手提包，一位華人男性的金鏈子。「事後想起來還是有些害怕，畢竟劫匪有槍。」

華埠不少居民表示，有一位高大的男青年在現場用手機拍攝取證，被劫匪拿槍指頭搶走手機。同一夥劫匪，共搶劫四個華人得手。

黃展文表示，警員不到五分鐘來到現場，他將劫匪車輛照片和劫匪樣貌情況都提供給了警方。他說，因為近期治安不佳，超市生意嚴重受影響，營業額減少了近50%。希望警方能多派點人手巡邏，保護華埠治安。

馮泳恩說，先生黃展文為人正直，一直很勇敢。此前，在超市附近，有人搶劫老人家的自行車。老人當時非常害怕，想給劫匪20元，勸對方別拿走自行車。劫匪不願意，一定要武力奪車。先生直接衝到前去大聲喝止，劫匪逃之夭夭。「華人在華埠人多勢眾，如果以後發生類似搶劫，還是希望有更多華人站出來。起碼可以在保證人身安全的情況下，遠遠的用手機拍一張劫匪照片，這樣才能提供更多線索給警方，將壞人抓捕。」

此前，華埠商會主席陳錫澎表示，鑒於治安形勢嚴峻，在不斷溝通後，警局答應在24和25日開始安排兩名巡警。屋崙華埠藍天義工巡邏隊隊長鄺偉表示，已看到巡警執勤的身影，希望巡警能永久性固定下來。最近，義工們已增加巡邏時間，幾乎是一周七天巡邏，有時在中午時間便衣巡邏。