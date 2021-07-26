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舊金山擬徵市中心壅堵費 細節浮現 基本價6.5元

編譯組╱舊金山25日電
舊金山將重新討論對開往市中心的車輛徵收所謂的交通堵塞費用。(Getty Images)
舊金山將重新討論對開往市中心的車輛徵收所謂的交通堵塞費用。(Getty Images)

舊金山市中心堵車問題嚴重眾所周知。堵車不但影響開車上班族，嚴重時也會影響到市區公車。早在新冠疫情爆發前，舊金山市府已重新討論一項爭議已久的交通費徵收案，對開往市中心的車輛徵收所謂的交通堵塞費用。

這項交通費徵收案由舊金山交通局 (San Francisco County Authority) 負責。交通局發言人表示，交通堵塞費用仍在研討中，全案可能要花上三年到五年，才可能會送往舊金山市議會討論。可是有關徵收堵塞費用細節已浮現出來。舊金山市議會年底將表決是否進一步討論。

有關徵收市中心堵車費用的細節如下：

開車進入交通堵塞地區的基本價格為6.5元。可是這個價格隨收入高低起變化。年收入超過10萬元者必須繳全部費用。年收入低於4萬6000元者無需繳費。

交通局將考慮兩種不同價格地區。其中一個地區包括商業區、華埠、田德隆區 (Tenderloin) 、索瑪區 (SoMa，South of Market) 。第二個必須繳費的堵塞區範圍較廣，包括北岸區 (North Beach) 、俄羅斯山 (Russian Hill) 、漁人碼頭北方、米慎灣 (Mission Bay) 南方等。

周一到周五上午6時到9時，以及下午3時30分到6時30分兩個期間，開車進入堵塞區民眾必須繳費。交通局目前正在考慮是否每日繳費有個最高額度上限。

叫車服務如Uber或者Lyft 駛入交通堵塞區仍需繳費，不過所繳費用可能將由乘客提供。

目前交通局正在研究，殘障人士、使用FastTrak 經過金門大橋或海灣大橋民眾，以及家住在交通堵塞區民眾開車經過時繳納打折費用。根據調查，疫情前開車到市中心民眾大多數住在舊金山市內。

全美大都會區包括西雅圖、洛杉磯目前都在討論有關徵收堵車費提案。紐約市將從2023年起徵收堵車費。目前全球各大城市中，新加坡、斯德哥爾摩、倫敦等城市都施行徵收交通堵塞費，並且已行之多年。

新加坡處理徵收交通堵塞費方法非常高科技化。新加坡政府要求車輛必須植入一種設計。這種高科技設計可以偵測車輛是否進入交通堵塞區。專家表示，目前舊金山離這種高科技偵測的階段仍然遙遠。

如果舊金山市議會年底通過交通局建議案，市府將進一步討論如何執行徵收。另外舊金山市府仍需取得州議會同意，才能將全案付諸實行。

舊金山 新加坡 堵車費

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