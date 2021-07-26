舊金山全市加蓋公寓？ 議員醞釀立法 緩解住房危機

舊金山許多居民區的土地都不能蓋公寓，只能蓋「獨立屋」。（記者李晗 / 攝影）

住房危機持續成為舊金山 政界熱話。多位議員都在醞釀立法，允許在舊金山全市範围内加蓋公寓，即增加住房單位的供應，緩解住房危機。

舊金山的土地規畫法規定中，大部分的居民區土地都不能蓋公寓，只能蓋所謂的「獨立屋」（Single-family home，獨棟住房）。因此像是在城市的西邊，都是一個街區跟著一個街區的獨立屋，住房的密度較低。華裔聚居區日落區（Sunset District）就是典型的例子。

三位市議員，包括孟達文（Rafael Mandelman）、馬兆明（Gordon Mar）、安世輝（Ahsha Safai）都在籌備立法，改變這些獨立屋的地區的土地規畫法例，允許建設四個單位的公寓樓（fourplex）。

其中孟達文的立法中，將會直接允許全市範圍內所有的獨立屋所在的土地上，都可以改建為四個公寓的公寓樓。他原本在今年1月時提出了立法，改革的力度較小，只是允許在十字路口街角、以及公交地鐵 車站的附近可以蓋四戶公寓樓。如果他將提出這個最新的立法，直接將改革範圍擴大至所有居民區。

日落區市議員馬兆明也有相似的立法草案。他希望獨棟屋的屋主可以土地上加蓋三個單位的公寓，都是以租賃為主且都是「可負擔的單位」，即收入水平在地區中位數以下的家庭。如果屋主願意加建的話，可以獲得房地產稅的優惠，或者是獲得貸款 的優惠。

另外，安世輝的立法也是希望屋主可以加蓋三個單位的住房，其中一個是「可負擔的單位」。如果屋主願意拿出兩個座位「可負擔的單位」，那麼則可以加蓋總計四個單位的公寓住房。

上述的三個立法都還在醞釀當中。孟達文也表示估計安世輝的法案最有可能通過議會。因為加蓋的住房必須要是可負擔才可能有機會在議會中通過，但是如果都是要可負擔的話，那麼可能就會影響屋主加蓋的意願。

立法也料將引起爭議。因為不少較保守的人士反對加蓋高密度住房，即所謂的「NIMBY」，認為社區應該保有原貌。而支持住房的「YIMBY」則希望更多高密度的公寓住宅能夠拔地而起，增加市場供應。