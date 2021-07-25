聖馬刁縣通過 家庭快餐店合法化

阿拉米達縣獲准經營的家庭廚房企業Bao House的食物。（網路照片）

聖馬刁縣（San Mateo）上周二通過一項決議，使得該縣成為灣區 最新一個將家庭快餐店合法化的縣，這也是政府重振微型企業經濟發展的措施之一。

聖馬刁縣議會一致批准了根據加州 微型企業家庭廚房運營 (MEHKO) 法案，開展為期兩年的試點計畫，為因疫情 而遭到重創的失業人員提供一個合法的，可以將食物外賣到家的營商途徑。該縣還將免除許可證費用，並向最多25家家庭廚房運營商提供2500元的贈款，以支付啟動成本，包括食品安全培訓、廣告和營銷費用。

在聖馬刁縣，該計畫的目標是「為因疫情而在經濟上受到影響的工人，創造入門級的商業機會。」給縣議會的備忘錄寫道。該計畫特別針對少數族裔、有色人種女性、低收入社區的居民和其他在開辦食品企業面臨困難的人，提供一個啟動平台。

這些家庭廚房的經營規模很小，一周只賣不超過60頓飯。他們的年銷售額不能超過5萬元，並且只能擁有一名全職員工（不包括家庭成員在內），業主還必須通過食品安全考試，從加州供應商獲得食品處理卡證書，一旦獲得許可，家庭廚師就可以親自準備食物，並向公眾銷售食物，也可以像餐廳一樣提供送餐服務。

使家庭食品企業合法化的計畫，正在灣區興起。阿拉米達縣 (Alameda) 5月批准了該縣自己的微型企業家庭廚房運營法令，索拉諾縣 (Solano) 於今年早些時候開始申請。柏克萊市也投票通過了微型企業家庭廚房合法化，但尚未最終確定許可程序。

加州於2018年通過了相關的家庭微型企業法案， 「在新冠病毒關閉期間，失業的廚師和居民轉向出售自製食品以維持生計，為這一政策的落實的提供了理由。」

想了解更多的相關政策信息或是查詢許可證相關資訊，請訪問smchealth.org/node/4020。