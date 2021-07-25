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外出跑步卻一去不返 東灣男離奇失蹤2周

編譯組／東灣24日電  
失蹤的東灣健跑者克雷切克。(美聯社)
失蹤的東灣健跑者克雷切克。(美聯社)

7月24日，是克雷切克（Philip Kreycik）在東灣布利桑頓跑步時失蹤兩周的日子，這起事件之離奇，讓當局和搜索志願者均感到沮喪和困惑。

盡管在過去的幾天裡志願者的人數已經減少，但他們並沒有放棄對克雷切克的搜尋。

7月10日上午，克雷切克告訴他的妻子，他要去Pleasanton Ridge Regional Park公園跑步，但之後就失蹤了，一去未歸。當時天氣炎熱，氣溫接近100度。他的車在公園被發現，車內有他的錢包、手機和一件T恤衫。

志願者們張貼了有克雷切克的照片和聯繫信息的傳單。最近，一位婦女提供了一條線索，說她在克雷切克失蹤那晚，發現一個表情看起來很痛苦的人在橋下的一條小路上奔跑。

於是，志願者們7月23日花了一天時間對這一線索進行跟進，沿路搜索，敲門探尋，查看居民家裡的安全攝像頭是否有可能拍到任何克雷切克的跡象，但最後仍一無所獲。

調查人員在用直升機、無人機、熱像儀和搜救犬進行了幾天的搜索後，正式的搜索工作已基本暫停。

未參與此案的安全顧問萊甯格（Michael Leininger）說，現在或許是時候，讓調查人員將注意力從公園轉移到克雷切克的數碼蹤跡上的時候了。

「他們需要調查他的工作電腦、家庭電腦、和他的手機。」他說，「所有這些物品都需要進行法醫一樣的檢查；調查人員也需要與他的同事談談，了解情況。」

克雷切克的一位朋友在他失蹤的前一天，還曾和他一起出去跑步，他根據兩人的談話，對克雷切克的精神狀態提供了一些信息。

他說，他們談到了搬遷以及克雷切克的孩子，特別是他八個月大的女兒。這位朋友說，克雷切克當時很高興，對工作也很滿意，並為一個將要結束的大項目感到自豪。

這位朋友說，他相信罪魁禍首可能是中暑，因為通常克雷切克習慣於在柏克萊屋崙的山上跑步，不那麼熱，而當天他跑步的地方氣溫非常高。

克雷切克在布利桑頓跑步時失蹤，至今已過去兩周了，仍沒有找到下落。本地電視台仍在追...
克雷切克在布利桑頓跑步時失蹤，至今已過去兩周了，仍沒有找到下落。本地電視台仍在追蹤報導。圖為NBC灣區新聞在播報克雷西克失蹤的新聞。（電視截圖）

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