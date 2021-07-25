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重回疫情前服務？ MUNI全面恢復恐有難度

記者李怡／舊金山報導
SFMTA預計到明年初，Muni將恢復疫情前服務線路的85%，如果沒有新的穩定收入來源，或將無法達到100%。（美聯社）
SFMTA預計到明年初，Muni將恢復疫情前服務線路的85%，如果沒有新的穩定收入來源，或將無法達到100%。（美聯社）

舊金山市交通局(SFMTA)將在8月中旬恢復因疫情暫停的31條公車線路，這是今年公車服務恢復的一部分。8月恢復的路線包括M-Ocean View輕鐵和延長16條路線的夜間服務。在MUNI服務削減將近一年半之後，舊金山市交通局(SFMTA)相關負責人仍未表示，何時會完全恢復疫情前的服務。

SFMTA預計到明年初，MUNI將恢復疫情前服務線路的85%，如果沒有新的穩定收入來源，或將無法達到 100%。交通局已聘請顧問Jarrett Walker進行「走訪研究」，其中包括了解公眾意見，然後會擬定將影響交通局明年運作的線路恢復計劃。

來自聯邦的援助，幫助舊金山市交通局避免了大規模裁員和更大規模削減路線服務。儘管官員們一再表示，從長遠來看，該機構沒有足夠的資金來維持全面恢復MUNI服務。

在參加周二市議會的會議時，市長布里德表示，「全面恢復MUNI服務，是對我們的復甦計畫最具挑戰性的問題之一。」

下周，大都會交通委員會預計將批准對灣區公共交通的最新一輪聯邦援助，SFMTA的救濟金額將增加到10億美元。公共交通的支持者認為這筆錢是為了維持疫情前的服務。據大都會交通委員會發言人稱，未來幾個月內將再分配6.08億元尚未分發的資金。

不過SFMTA主管圖姆林(Jeffrey Tumlin)表示，疫情大流行加劇了該機構長期面臨的財務和人事挑戰，如果沒有新的永久性收入來源，MUNI全部線路恢復將難以維持。

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