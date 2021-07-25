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華人反歧視 站出來投票才是硬道理

APAPA／俄亥俄供稿

美國仍然存在歧視非裔的現象，但沒有人不承認非裔也是美國人；而對華人的態度就複雜得多了，像是常常聽到的「滾回中國」的叫法，其中有種族歧視的成分，也有心理排斥的成分。

有聲音也指出，華人在政治上的覺悟程度和影響力，遠遠低於非裔。此外，華人似乎不會以族群為單位參與到美國政治生活之中，而總是習慣於以個人為單位自行其事。一盤散沙，毫無戰鬥力可言。

自古至今，華人在美所受到的不公正待遇，所遭受的歧視與排斥的程度很高。怨誰乎，怨天乎？美國是一個承認強者和接受強者的國家，只有當自己歧視自己時才會被別人歧視，你要在政治上當縮頭烏龜，就永遠別想有出頭之日。一個沒有政治地位的族裔，其經濟地位和社會地位就沒有保障，難以享有崇高政治地位的。

因此，在民主世界的美國，選舉、投票是人民參與政治的最重要手段。美國有關部門在每次選舉後，都要對不同族裔的投票率進行統計並分析研究，以便為政府和議會作決策提供參考，決策往往向投票率高的族裔傾斜。華人應該覺醒，好好對待這一嚴肅而重大的政治問題。

華人不要覺得自己的選票不重要，要為自己的下一代考慮，現在投的票對下一代有長遠積極影響。投票，刻不容緩地鼓勵華人出來投票，才是硬道理！

參政議政有不同的層次，並不是非要去競選政府官員和議員才叫參政議政，只要積極地去投票就表示一種政治上的覺醒，就是一種政治上的行動，不管支持誰和贊成什麼，只要投下神聖的一票，你的政治地位就因此而提高了一分。

難道我們不應該出來為華人競選活動搖旗吶喊、拉選票，登記投票？無數的事實告訴我們，只有我們自己才能真正的解救、幫助自己。

沒有藉口！只有行動！

華人 投票 美國

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