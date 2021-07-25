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只有70天準備…罷免州長選舉在即 選務處好忙

本報訊
紐森將在9月14日面臨罷免選舉的考驗。（電視新聞截圖）
紐森將在9月14日面臨罷免選舉的考驗。（電視新聞截圖）

9月14日加州即將舉行罷免州長紐森（Gavin Newsom）選舉。加州各縣的選務處也必須要在短時間內準備這一場選舉，讓選務處人員直呼好忙。

令許多人意想不到的是，不到一年前，全世界都在等待2020年總統大選的結果。而今，僅僅十個月後，加州又回到了選舉季節。雖然大家可能會覺得很熟悉，但這次特別選舉是罕見的一次，而且距離上次類似的相距，已經過去了很多年。

「自2003年以來，我們還沒有進行過州長罷免選舉，」沙加緬度的縣發言人海恩斯（Janna Haynes）說。 「2003年我們在加州歷史上至今唯一的一次罷免州長選舉，直到今年。」

加州將迎來罷免州長的選舉。圖為加州州府大樓。（電視新聞截圖）
加州將迎來罷免州長的選舉。圖為加州州府大樓。（電視新聞截圖）

18年後，沙加緬度縣正在為加州的第二次罷免選舉做準備。「通常在每年的這個時候，我們已經在為2022年的6月初選（primary）做準備，」海恩斯說。「所以，我們正在奮起急追般的快步工作。」

自州務卿辦公室宣布要進行罷免選舉以來，加州選舉的部門就只有非常短的準備時間。跟大選相比起來，準備時間短多了。海恩斯說，傳統上，他們需要一年多的時間來準備選舉，但這次罷免選舉，他們有70天的時間。

在準備選票、選務資料、信封、選民檔案和後勤工作之間，一項一項的繁重的工作讓選務人員直呼好忙。但是這一次沙加緬度的選舉安排則較為簡單。去年的總統選舉，縣內有84個實體的投票站，而今年的罷免選舉大約只有30個左右。這意味著選務人員的工作人員和整體工作流程更少。

選務人員要處理的另一件事情——選票上的內容——也比之前簡單。因為這一次的選舉，基本上是在問選民一個簡單的問題：是否罷免州長紐森？「我們只需將一張紙穿過製表機，」海恩斯說。 「相比之下，以前選舉大多數的選票有兩頁，也許是三頁，這需要三倍的時間。」

本次選舉的投票和製表過程，將與過去的選舉相同，包括將選票郵寄給所有註冊選民。這已經是加州的條例，不單單是沙加緬度的規定了。海恩斯說，8月16日選務處會向選民發出選票，以及投票箱開放。選民可以寄回他們的選票、將選票放入投遞箱或親自投票。

「我們投票中心將於9月4日開放，為期11天，直到9月14的選舉日。然後其餘的投票中心將在9月11日一直開放到9月14日。」海恩斯說。

目前沙加緬度有86萬7723名登記選民。海恩斯說，他們預計隨著選舉日臨近，選民的數字可能會增加。如果有選民要檢查選民登記狀態、更新地址或註冊登記投票，可以在加州州務卿的網站（https://voterstatus.sos.ca.gov/）上完成所有這些操作。要通過郵寄方式接收選票則必須在8月30日之前登記註冊投票。

加州 投票 紐森

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