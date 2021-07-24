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史大教授：雇主有義務要求員工接種疫苗

編譯組／舊金山23日電
史丹福大學教授馬格努斯說，雇主要求接種COVID疫苗是符合道德的。(美聯社)
史丹福大學教授馬格努斯說，雇主要求接種COVID疫苗是符合道德的。(美聯社)

為了減緩COVID病例的激增，舊金山、康曲柯士達和聖他克拉拉縣22日昨敦促所有雇主要求員工接種COVID疫苗

包括托馬斯（Laurie Thomas）在內的很多人已視之為必需。「每個人都完全接種了疫苗，我們不會雇用沒有疫苗接種證明的人。」托馬斯說。

托馬斯是金門餐廳協會的執行董事，也是位於舊金山Cow Hollow區的Terzo和Rose咖啡館的老闆。她的餐廳所有65名員工在4月底前都已全面接種疫苗。「我們花了兩個月時間，著重於教育雇員。對，當時曾有一些催人淚下的對話，我們中一些人有誤解。」

針對任何接種要求都有醫療和宗教兩種類型的豁免，但這些都很罕見。

史丹福大學生物醫學倫理中心主任馬格努斯（David Magnus）說：「這種疾病正在以一種使其更加致命和更具傳染性的方式發展。對於這樣的疾病，公共衛生措施勝過個人自由。我們經常採取行動要求人們接種疫苗。」

馬格努斯說，因為COVID疫苗現在在美國人人都可以獲得，所以要求它是符合道德的，而且有先例。「我們對麻疹疫苗就是這樣做的，對結核病患者也是如此。他們不願意為自己的病情接受治療，我們實際上就以公共健康為由將強行他們監禁起來。」

「因此，如果沒有真正的宗教障礙，沒有不接種疫苗的醫學理由，也沒有經濟上的困難，就絕對沒有理由讓人不接種疫苗。從道德上講，他們對自己、對家庭、對社區都有義務也應該接種疫苗。因此，執行這一點實際上是一種保護整個社區的方式。」馬格努斯說，「換句話說，如果這個國家每個人都接種了疫苗，那麽COVID就會成為過去，而不是一個迫在眉睫的新危機。」

馬格努斯認為，用金錢、時間和教育來幫助員工是關鍵托馬斯正是這所做的。

「我們支付了病假工資，幫著制定了日程，我們開車送他們去Walgreens，」托馬斯說，她與所有員工一同工作，保證他們能夠安心接種疫苗。「我們做了很多支持性的工作來使之成為現實。」

托馬斯說，她沒有因為COVID疫苗的要求而失去任何員工。

疫苗 舊金山 教育

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