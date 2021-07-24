「創作原來這麼簡單」 陳惠香、郭利成夫妻8月1日開講

世界華人工商婦女企管協會北加州分會將於8月1日舉辦講座「藝術創作原來那麼簡單」。（記者江碩涵／攝影）

許多人都以為藝術創作是非常高遠的事情，但其實沒有想像中這麼難。世界華人 工商婦女企管協會北加州 分會將於8月1日舉辦講座「藝術創作原來那麼簡單」，教大家如何以美的觸角，讓藝術創作簡單化、生活化。

「藝術創作原來那麼簡單」主講者為僑務顧問陳惠香（Christine Chen）及郭利成（Lichen Kuo）夫妻檔。陳惠香說，他與郭利成兩人加起來已經150歲，兩人從事藝術教學及創作逾40年，至今仍不只把藝術當成工作，同時也是生活的享受，生活中處處俯拾皆是藝術。

陳惠香、郭利成兩人畢業於台灣最高藝術學府，陳惠香曾任教於大同高中，郭利成曾赴日本豐口設計研究所深造，並於美國 、英國、日本三國從事工業設計及美術設計，作品多次獲貿協及CES工業設計首獎，返台後任職於大同公司，主管產品及廣告設計多年，並任教於大同大學工業設計系。

兩人移民美國後，共創NOW產品設計公司及Christine Art Center，從事藝術相關領域教學及設計，直到退休。陳惠香專注於藝術教學及推廣，卓然有成，獲頒海外優秀青年獎章，並獲聘僑務顧問多年。

郭利成說，許多人以為藝術高不可攀，但其實生活中到處都是藝術，他收集了許多藝術作品，除了傳統藝術外，也有舞蹈、展覽、燈光、照片等方式，同時也會講解如何拆解藝術，用不同的角度來看藝術，例如使用切割法、框架法或是用不同的視角，可以看到更多藝術作品。

兩位老師分別在平面及立體設計各有專精，同時也會在講座中分享兩人的作品，並用大量圖片介紹各藝術領域傑出作品、教導創作方法、展示新創作品、笑談40年創作生涯並現場示範教學，郭利成也會「爆料」許多生活趣聞，成為後疫情時代，難能可貴的公開講座。

「藝術創作原來那麼簡單」是由世界華人工商婦女企管協會北加州分會主辦，時間是8月1日下午2時至4時，地點為南灣華僑文教中心（地址：100 South Milpitas Blvd. Milpitas CA95035），報名網址為https://forms.gle/qvgtVqupx5psK2DeA。