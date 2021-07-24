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Seton醫院防震翻新 仁愛醫療注資1.6億

記者李晗 / 舊金山報導
眾多官員出席剪綵活動。（記者李晗 / 攝影）
眾多官員出席剪綵活動。（記者李晗 / 攝影）

仁愛醫療集團（AHMC）將會投入1億6000萬元，支持聖馬刁縣德利市（Daly City）的社區醫療中心Seton醫院的防震和現代化翻新工程。

Seton醫院在舊金山南、北聖馬刁縣一帶遠近聞名，是附近少有的較大型的醫院。該醫院也是德利市市內最大的僱主。但是早前Seton醫院也一度傳出破產醜聞，令社區擔心這一家醫院將會關門。

去年8月，總部位於南加州的仁愛醫療從Verity Health手中收購了破產的Seton醫院。這也是仁愛醫療在北加州的第一家醫院。

7月23日，Seton醫院也隆重舉行了防震翻新工程的剪綵儀式。眾多官員和社區領袖出席活動。包括國會議員斯佩儀（Jackie Speier），加州議員威善高（Scott Wiener），聖馬刁縣議員德利市市長馬娜羅（Juslyn Manalo），舊金山市議員安世輝（Ahsha Safai）等。

現任Seton的董事會主席沈達朗（Kenneth Sim）博士表示，「新的抗震改造和總額1億6000萬元的投資，支持新的醫療設備和各個設施的升級，仁愛醫療致力於讓營業逐漸下滑的醫院保持活力，並持續地為社區服務。」

沈達朗也說，Seton為聖馬刁和舊金山，以及加州海岸線提供長期營運和醫療服務，這家醫院的地位至關重要，沒有了Seton的話此地區就是醫療沙漠。

Swinerton建設公司負責Seton醫院的現代化和改造。改造的內容包括翻新1963年落成的標誌性塔樓。抗震升級項目包括新坡度樑、現有樑柱的結構升級以及殘障設施（ADA）升級。

仁愛醫療的資深執行副總裁童德明（Linda Marsh）也說，這個翻新工程就是為了提供一個安全的醫院環境。她指出醫院不單單要有最好的醫療服務，也希望這個醫院的大樓是符合防震安全的要求。

Seton醫院在舊金山南面、聖馬刁縣北面一帶遠近聞名。（記者李晗 / 攝影）
Seton醫院在舊金山南面、聖馬刁縣北面一帶遠近聞名。（記者李晗 / 攝影）

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