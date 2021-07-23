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閃耀舊金山 恢復清潔城市 重燃自豪感

記者李怡 / 舊金山報導
志願者們在社區參加閃耀舊金山活動。（閃耀舊金山組織提供）
志願者們在社區參加閃耀舊金山活動。（閃耀舊金山組織提供）

舊金山市長布里德（London Breed）和多族裔居民、商業和社區領袖，日前發起了「閃耀舊金山」（Shine On SF）行動。這是一項新的恢復城市清潔計畫，旨在重燃公民的自豪感並改善舊金山街道和公共空間的條件。

該計畫建立在舊金山各行各業對社區的關懷的基礎之上，旨在支持短期和長期的城市清潔改進和系統變革，同時還將居民聚集在一起，共同關心城市街道建設，預計在未來3年內會產生明顯的改善效果。

「舊金山人非常關心我們的城市——因為它獨特的美麗、文化、多樣性和它的社區，」布里德說。 「在這場大流行期間，展示了當我們團結在一起，保護和照顧彼此時可以把事情做的更好。需要發揚這種精神來照顧我們的城市。乾淨的人行道和美麗的公共空間對於公共衛生、社區和經濟可行性至關重要。它們是每個居民和遊客都應該享有的權利。我們推出閃耀舊金山，想做更多的事情來保持舊金山的清潔，感謝所有每天照顧這座城市的人們，同時想激勵每個人儘自己的一份力量讓這座城市發光。」

目前開展的第一個公共空間項目是金樹（Golden Trees）， 旨在表達人們對舊金山金燦燦的熱愛。從6月26日到8月15日的每個周末，五顏六色的盆栽樹木將在全市16個公共空間活動中展出，包括社區空間以及休閒區和公園。民眾將被邀請用金色卡片來裝飾樹木，卡片上印有「是什麼讓舊金山閃耀」 的提示。

閃耀舊金山計畫會將志願者與社區團體和城市機構產生的實際需求相匹配。鼓勵企業、業主和公民們積極參與，可以在以下網址註冊，成為志願者 Shineonsf.org/get-involved。

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