勇士729直播選秀 解說員現場分析 啦啦隊表演

金州勇士NBA選秀日當天，廣場上3108平方呎的電視，將直播新賽季NBA選秀實況。（勇士供圖）

金州勇士 將在29日下午4時30分，在大通中心球館周圍的廣場茁壯城市（Thrive City）舉行2021年NBA 選秀觀看派對。勇士今年手握首輪7號和14號選秀順位，考慮到今年是選秀大年，勇士可能會選擇後衛和前鋒，希望補充進攻火力，以柯瑞 、湯普森和格林為核心，再次衝擊總冠軍。

NBA選秀日當天，勇士將在球場外的廣場舉行觀看派對。圖為球隊此前舉行的看球派對。（勇士供圖）

廣場上3108平方呎的電視，將直播新賽季NBA選秀實況。觀眾可以聽到勇士電台解說員羅伊（Tim Roye）和前勇士總經理聖吉恩（Garry St. Jean）的現場分析，還能看到勇士啦啦隊的表演。

勇士目前手握兩個首輪簽，是自1985年NBA選秀抽籤開始以來，球隊歷史上第一次擁有兩個前14順位的選秀權。勇士的七號順位，可能選擇後衛米切爾（Davion Mitchell）、布克奈特（James Bouknight）或穆迪（Moses Moody），又或者有爆發力的前鋒約翰遜（Jalen Johnson）。14號順位，選擇吉迪（Josh Giddey ）。

今年密爾沃基公鹿以選秀奪冠，勇士2015年奪冠也是以此前選秀為核心，證明選秀至關重要。新賽季隨著湯普森回歸，新秀若能提供一定進攻火力，有防守能力，將是勇士衝擊總冠軍的拼圖之一。