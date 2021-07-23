對抗種族不公 聖縣地檢處捐5萬元

聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）贈與五萬元給「對抗種族不公平」的當地組織。（照片：聖縣提供）

聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）22日贈與五萬元給「對抗種族不公平」的當地組織，並將捐款活動命名為「彎曲弧度（Bend the Arc）」。

羅森表示，這筆捐款目的是對所有正在努力提供幫助的社區領袖和地方團體致敬。他說，很榮幸能幫助這些地方組織完成更多具有創意、激勵人心的工作，讓社區的「弧度」朝向更好、更公平的方向發展。

這些捐款將捐給當地對抗種族不公平的組織，其中包含一個名為「正義之旅（Justice Journey）」的組織，是由當地教會共同推動的一個營地，可以讓區域內的少數族裔青少年探索無家可歸的解決方案，並討論種族不公平、槍枝暴力等問題。

聖縣地檢處表示，五萬元的捐款中，有一筆5000元的捐款來自於地檢官辦公室沒收當地毒販、街頭犯罪組織資產的沒收基金，其他經費則是自從2020年發生佛洛伊德 案後，聖縣積極在體制內進行社會正義改革所獲得的補助金之一。

聖縣地檢處表示，自從去年發生佛洛伊德案後，全縣就開始進行改革，目的就是在解決種族歧視問題，並希望能在刑事司法系統中得到更多公平，共有26項政策改變，最重要的一項是不再尋求死刑。

這筆捐款經費未來也將流向各個組織，包括有色人種組織以及社區的地方組織，加強促進社區內的活動，包含聖荷西 Valley Palms 社區課後及周末足球課程、吉爾洛廚藝職業學院課程、L.E.A.D. 組織會議、菲律賓裔促進種族平等和反亞洲仇恨犯罪等組織等。

這項捐款也會用在聖荷西低收入 社區，讓社區民眾可以有更多資源。聖縣地檢處表示，未來可能將這活動變成常態性的年度活動，也希望能擴大經費預算，讓全縣社區都能共襄盛舉。