灣區1/4家庭 難負擔基本生活開銷

分析報告指出,灣區有四分之一家庭無法負擔基本生活開銷。(Getty Images)

最新報告指出,在新冠疫情造成經濟停滯之前,灣區 有四分之一的家庭已難以負擔基本生活開銷。

加州 聯合勸募(United Ways)分析2014年到2019年的人口普查資料後發現,收入不足以支付住房、糧食、醫療和托兒等日常基本開銷的家庭,灣區有約60萬零8000戶,加州有約350萬戶。

威斯康辛大學麥迪遜分校(University of Wisconsin-Madison)貧困研究院(Institute for Research on Poverty)表示,美國人口普查局的官方貧困衡量標準(official poverty measure,簡稱OPM)在計算家庭稅前收入時,會先扣除基本糧食成本。但根據OPM標準,加州從沙加緬度縣到洛杉磯縣的四口之家,年收入只要有2萬5100元,就不會被歸類為貧困家庭。

其他聯邦貧困標準也被認為是過時的。例如,美國住房和城市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)把舊金山 的「低收入」定義為個人年收入低於8萬2200元,或家庭年收入低於11萬7400元。

加州聯合勸募的研究認為,其他常見的支出和這些支出如何因地而異,也應該被列入考慮。加州聯合勸募使用所謂的「實際成本衡量」(Real Cost Measure)標準算出,灣區一個四口之家(兩名成人、一名學齡前兒童和一名學齡兒童)平均每年實際生活成本為10萬6866元,洛杉磯縣為9萬5112元,沙加緬度縣為7萬7072元。

研究發現,舊金山有7萬6737戶家庭的收入低於「實際成本衡量」標準。在舊金山,一個四口之家必須做超過三份全職的最低工資工作,才算有穩定的經濟能力,即家庭年收入必須有12萬7332元,才能滿足基本需求。

另一份經濟報告指出,在舊金山大都會區,人們必須兼至少四份最低工資的工作,才負擔得起租住一間兩房公寓。

以加州聯合勸募的標準,灣區有四分之一家庭無法負擔基本生活開銷,這些家庭62%是單親媽媽家庭,47%是西語裔家庭,40%是非裔家庭。

此外,加州聯合勸募發現,加州收入不足的西語裔家庭超過170萬戶(51%),原住民家庭有1萬3592戶(39%),非裔家庭有25萬9516戶(41%),亞裔家庭有48萬1618戶(28%),白人家庭有106萬戶(20%)。