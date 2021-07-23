灣區1/4家庭 難負擔基本生活開銷

分析報告指出，灣區有四分之一家庭無法負擔基本生活開銷。（Getty Images）

最新報告指出，在新冠疫情造成經濟停滯之前，灣區 有四分之一的家庭已難以負擔基本生活開銷。

加州 聯合勸募（United Ways）分析2014年到2019年的人口普查資料後發現，收入不足以支付住房、糧食、醫療和托兒等日常基本開銷的家庭，灣區有約60萬零8000戶，加州有約350萬戶。

威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）貧困研究院（Institute for Research on Poverty）表示，美國人口普查局的官方貧困衡量標準（official poverty measure，簡稱OPM）在計算家庭稅前收入時，會先扣除基本糧食成本。但根據OPM標準，加州從沙加緬度縣到洛杉磯縣的四口之家，年收入只要有2萬5100元，就不會被歸類為貧困家庭。

其他聯邦貧困標準也被認為是過時的。例如，美國住房和城市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development）把舊金山 的「低收入」定義為個人年收入低於8萬2200元，或家庭年收入低於11萬7400元。

加州聯合勸募的研究認為，其他常見的支出和這些支出如何因地而異，也應該被列入考慮。加州聯合勸募使用所謂的「實際成本衡量」（Real Cost Measure）標準算出，灣區一個四口之家（兩名成人、一名學齡前兒童和一名學齡兒童）平均每年實際生活成本為10萬6866元，洛杉磯縣為9萬5112元，沙加緬度縣為7萬7072元。

研究發現，舊金山有7萬6737戶家庭的收入低於「實際成本衡量」標準。在舊金山，一個四口之家必須做超過三份全職的最低工資工作，才算有穩定的經濟能力，即家庭年收入必須有12萬7332元，才能滿足基本需求。

另一份經濟報告指出，在舊金山大都會區，人們必須兼至少四份最低工資的工作，才負擔得起租住一間兩房公寓。

以加州聯合勸募的標準，灣區有四分之一家庭無法負擔基本生活開銷，這些家庭62%是單親媽媽家庭，47%是西語裔家庭，40%是非裔家庭。

此外，加州聯合勸募發現，加州收入不足的西語裔家庭超過170萬戶（51%），原住民家庭有1萬3592戶（39%），非裔家庭有25萬9516戶（41%），亞裔家庭有48萬1618戶（28%），白人家庭有106萬戶（20%）。