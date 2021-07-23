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疫情升溫 聖馬刁要求縣府室內戴口罩

記者李榮／灣區報導
隨著變種病毒的威脅增加，才剛放寬的口罩規定將逐漸收緊。（記者李榮／攝影）
隨著變種病毒的威脅增加，才剛放寬的口罩規定將逐漸收緊。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情再次升溫，聖馬刁縣22日宣布，從7月26日（下周一）開始，民眾進入聖馬刁縣府室內空間都必須戴上口罩，以便防疫。

聖馬刁縣指出，隨著確診病例的上升，以及Delta變種病毒的高度傳播特性，灣區各地的衛生官員已經建議大家無論是否已經完整接種疫苗，在室內最好還是要配戴口罩，「Delta變種病毒比其他變種更具傳染性，傳播更容易、更迅速，已成為加州的主要毒株，現在占全國80%以上的病例。」

聖馬刁縣府表示，為了保護公眾健康、進一步提前部署，聖馬刁縣要求從下周一開始，要求進入縣府室內、縣府診所等設施時必須要戴口罩。口罩要求類似於加州6月15日重新開放之前製定的指導方針。

聖馬刁經理卡拉吉（Mike Callagy）表示，不斷增加的病例數目提醒了大家，新冠肺炎還沒有完全離開，也因此必須透過疫苗的接種以及其他預防性的措施，進一步防疫，保證所有人的安全。

縣府也表示，疫苗已經被證明是非常有效，但隨著病例的增加，現在還是需要採取行動，保護年幼的兒童和整體公共衛生安全。

依照聖馬刁縣府的資料顯示，在加州重啟的6月15日當天，縣衛生局記錄了13例新冠肺炎新病例。不過，到7月15日時，數字增加已經增加到74例，「趨勢仍然令人擔憂」。

目前，每10萬人的最新7天平均病例數為5.2。但在6月中旬時，僅有1.3。最新檢測陽性率為2.6%；而一個月的測試陽性率約為0.4%。另外，在7月14日時，只有四人因新冠肺炎而住院。但現在醫院裡已有15名新冠肺炎患者，其中6人在重症監護室。

聖馬刁縣衛生局指出，至今聖馬刁縣已經有4萬3444例新冠肺炎陽性確診病例，其中有584例的死亡。

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