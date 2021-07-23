罪案飆升 屋崙華埠2巡警周末回歸

華埠商會主席陳錫澎（中）此前和屋崙警局官員走訪華埠。他希望華埠巡警能固定成為永久性職位。（記者劉先進／攝影）

屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）華埠 最近兩周的時間內，出現6起搶劫，社區大為震驚。在22日舉行的屋崙亞裔犯罪委員會（AACC）月會上，華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，希望下周最多有3個巡警回歸華埠，屆時可能一周七天巡邏，保護華埠安全。另外，警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）27日將在華埠亞洲文化中心舉行和華埠見面會，以討論社區治安、罪案飆升等問題。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，從警局得知，本周末24、25日，將有2個巡警回歸華埠，維護社區治安，除非得到進一步通知，這個警力會持續一段較長時間。希望將華埠巡警固定下來，成為永久性職位，以警力震懾罪犯。

預算 減少沒加班費

屋崙華埠近期治安惡化，數起搶劫發生在光天化日之下。15日和16日的持槍搶劫，發生在9街夾Harrison街幾乎同一地點。有三個華人受害者受傷。15日的案件中，2個劫匪搶劫70歲華人老者的手表，一位騎單車的好心人士試圖見義勇為，卻被劫匪用槍毆打。兩次搶劫都被監控視頻錄下，相關影片在華人微信群廣為流傳。不少人擔心華埠治安，減少到華埠消費。有餐廳對本報表示，營業額減少50%多。

符美表示，最近發生的數起暴力搶劫，目前警方還在調查中，並沒有嫌犯逮捕。她剛剛和警局隊長談過華埠巡警回歸的事情。目前，華埠沒有額外的徒步巡邏。但警局正在努力獲得資金支持，希望下周有巡警回歸華埠，但願屆時是一周七天巡邏，而不是以前那樣一周四天。「取決於撥款情況，才知道具體有多少巡警回歸。幾周前，華埠有2名警員和一名警佐( Sergeant )，總共3人巡邏，如果能恢復這個就不錯，但肯定是希望有更多警員過來，我希望的是有4個巡警。警局隊長正在推動此事。」

屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）表示，去年華埠商業區有一個徒步巡邏隊巡邏。隨後因為預算削減，資源減少，巡邏隊被解散。但在5月、6月左右，警員透過加班的方式，給華埠配備了巡邏人員。7月初，隨著新的財政預算年度開始，預算減少（註：相比於屋崙市長的預算草案，市議會通過的預算減少了1800多萬用於暴力預防，被外界解讀為警局預算削減），加班經費沒有被批准，安排加班的警員又被撤掉。過去兩周華埠有6起搶劫，不少地方成為犯罪熱點區域。7月華埠有兩起搶劫發生在銀行附近。警局試圖重新調整加班，把一些警力資源轉回華埠。

屋崙警局警督余劍倫表示，希望建立永久性的華埠巡警隊，專職負責華埠。 （記者劉先進／翻攝）

余劍倫強調，當撥款許可，可利用警員加班的時間巡邏華埠，但這是暫時的。一旦相關撥款削減，或者其他區域有更緊急的事件，加班的警員會調走。還是希望建立永久性的華埠巡警隊，專職負責華埠。

搶劫嫌犯有作案模式

余劍倫和符美表示，搶劫嫌犯的作案模式是一樣的，如果發現某個區域能搶劫得手，就會再次回來。警局不僅利用犯罪數據，還利用車牌識別系統、建築物攝像頭尋找罪犯的蛛絲馬跡。

余劍倫說，有的車輛沒有車牌或者使用紙質車牌，在某個區域內來回兜圈，是很可疑的行為。市民報告後，警員可以截停開罰單，獲取司機的駕照信息，有利於案件偵破。

符美表示，27日（下周二）晚上6時到7時，警長阿姆斯壯將在華埠亞洲文化中心舉行見面座談會，市民可就罪案增加等議題提問。