我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

罪案飆升 屋崙華埠2巡警周末回歸

記者劉先進／屋崙報導
華埠商會主席陳錫澎（中）此前和屋崙警局官員走訪華埠。他希望華埠巡警能固定成為永久性職位。（記者劉先進／攝影）
華埠商會主席陳錫澎（中）此前和屋崙警局官員走訪華埠。他希望華埠巡警能固定成為永久性職位。（記者劉先進／攝影）

屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）華埠最近兩周的時間內，出現6起搶劫，社區大為震驚。在22日舉行的屋崙亞裔犯罪委員會（AACC）月會上，華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，希望下周最多有3個巡警回歸華埠，屆時可能一周七天巡邏，保護華埠安全。另外，警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）27日將在華埠亞洲文化中心舉行和華埠見面會，以討論社區治安、罪案飆升等問題。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，從警局得知，本周末24、25日，將有2個巡警回歸華埠，維護社區治安，除非得到進一步通知，這個警力會持續一段較長時間。希望將華埠巡警固定下來，成為永久性職位，以警力震懾罪犯。

預算減少沒加班費

屋崙華埠近期治安惡化，數起搶劫發生在光天化日之下。15日和16日的持槍搶劫，發生在9街夾Harrison街幾乎同一地點。有三個華人受害者受傷。15日的案件中，2個劫匪搶劫70歲華人老者的手表，一位騎單車的好心人士試圖見義勇為，卻被劫匪用槍毆打。兩次搶劫都被監控視頻錄下，相關影片在華人微信群廣為流傳。不少人擔心華埠治安，減少到華埠消費。有餐廳對本報表示，營業額減少50%多。

符美表示，最近發生的數起暴力搶劫，目前警方還在調查中，並沒有嫌犯逮捕。她剛剛和警局隊長談過華埠巡警回歸的事情。目前，華埠沒有額外的徒步巡邏。但警局正在努力獲得資金支持，希望下周有巡警回歸華埠，但願屆時是一周七天巡邏，而不是以前那樣一周四天。「取決於撥款情況，才知道具體有多少巡警回歸。幾周前，華埠有2名警員和一名警佐( Sergeant )，總共3人巡邏，如果能恢復這個就不錯，但肯定是希望有更多警員過來，我希望的是有4個巡警。警局隊長正在推動此事。」

屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）表示，去年華埠商業區有一個徒步巡邏隊巡邏。隨後因為預算削減，資源減少，巡邏隊被解散。但在5月、6月左右，警員透過加班的方式，給華埠配備了巡邏人員。7月初，隨著新的財政預算年度開始，預算減少（註：相比於屋崙市長的預算草案，市議會通過的預算減少了1800多萬用於暴力預防，被外界解讀為警局預算削減），加班經費沒有被批准，安排加班的警員又被撤掉。過去兩周華埠有6起搶劫，不少地方成為犯罪熱點區域。7月華埠有兩起搶劫發生在銀行附近。警局試圖重新調整加班，把一些警力資源轉回華埠。

屋崙警局警督余劍倫表示，希望建立永久性的華埠巡警隊，專職負責華埠。 （記者劉先進...
屋崙警局警督余劍倫表示，希望建立永久性的華埠巡警隊，專職負責華埠。 （記者劉先進／翻攝）

余劍倫強調，當撥款許可，可利用警員加班的時間巡邏華埠，但這是暫時的。一旦相關撥款削減，或者其他區域有更緊急的事件，加班的警員會調走。還是希望建立永久性的華埠巡警隊，專職負責華埠。

搶劫嫌犯有作案模式

余劍倫和符美表示，搶劫嫌犯的作案模式是一樣的，如果發現某個區域能搶劫得手，就會再次回來。警局不僅利用犯罪數據，還利用車牌識別系統、建築物攝像頭尋找罪犯的蛛絲馬跡。

余劍倫說，有的車輛沒有車牌或者使用紙質車牌，在某個區域內來回兜圈，是很可疑的行為。市民報告後，警員可以截停開罰單，獲取司機的駕照信息，有利於案件偵破。

符美表示，27日（下周二）晚上6時到7時，警長阿姆斯壯將在華埠亞洲文化中心舉行見面座談會，市民可就罪案增加等議題提問。

華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，希望下周最多有3個巡警回歸華埠，屆時可能...
華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，希望下周最多有3個巡警回歸華埠，屆時可能一周七天巡邏。（記者劉先進／翻攝）

華埠 預算 屋崙

上一則

舊金山華人歷史墓園 立法保護最後闖關

下一則

加州迪克西山火擴大 恐超越最大山火 居民強制撤離

延伸閱讀

華埠商戶捲殘障法訴訟 檢察長設專線和郵箱調查是否涉詐

華埠商戶捲殘障法訴訟 檢察長設專線和郵箱調查是否涉詐

捲殘障法華埠商戶恐慌 集思廣益應對訴訟

捲殘障法華埠商戶恐慌 集思廣益應對訴訟
屋崙華埠附近死亡路段 將安全改造

屋崙華埠附近死亡路段 將安全改造
運動家新球館靠近華埠 官員關注交通停車影響

運動家新球館靠近華埠 官員關注交通停車影響
調查國會暴動 麥卡錫任命5共和黨委員 下周首場聽證會

調查國會暴動 麥卡錫任命5共和黨委員 下周首場聽證會

熱門新聞

柏克萊居民克雷切克（右二）失蹤六天，華裔妻子呼籲民眾協尋。（電視新聞截圖）

柏克萊跑者失蹤 當局終止搜救 華裔妻籲民眾協尋

2021-07-16 00:47
加州delta病毒病例迅速增力，一周以來已大增71%。（Getty Images）

加州平均單日染疫率增71%… 12縣如同「紫級」

2021-07-19 23:36

新研究: 醫療保健已成為美國最大債務催收來源

2021-07-20 14:33
舊金山國際機場蜂擁返回的人潮（圖片來自影片截圖）

舊金山國際機場 湧現人潮

2021-07-22 15:17
專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2021-07-21 23:24
專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2021-07-22 02:20

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧