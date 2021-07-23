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非裔男跟蹤同性戀夫婦辱罵 「我要揍你屁股」

記者劉先進／舊金山報導
18日下午3時許，在舊金山7街和市場街附近，一名男子跟蹤一對同性戀夫婦，辱罵種族主義話語。（視頻截圖）
18日下午3時許，在舊金山7街和市場街附近，一名男子跟蹤一對同性戀夫婦，辱罵種族主義話語。（視頻截圖）

18日下午3時許，在舊金山七街和市場街附近，一名非裔男子跟蹤一對同性戀夫婦並進行種族主義辱罵，其中一名受害者是一位亞裔。男子一度威脅說，「我要揍你那一文不值的屁股。」「你的母親一文不值，因為她沒有流產掉你這個可憐的傢伙。」事發過程被手機拍攝下來。

舊金山警方正在調查這一事件，並敦促任何仇恨犯罪受害者的人報告此事。

根據KTVU華裔記者Henry Lee報導，目擊者表示，涉事男子不知從哪裡冒出來，開始對同性戀夫婦進行種族主義侮辱。他大喊說，「我為這個該死的國家服務。所以我不是種族主義者。我不喜歡你們這些該死的亞洲人待在我的國家！」

目擊者斯塔爾庫普（Darren Mark Stallcup）手機拍攝的視頻中，可以看到男子一路跟著同性戀夫婦說，「我要揍你的屁股，那一文不值的屁股。」其中一名受害者回應說：「你才一文不值。」男子回擊說，「不，你的母親一文不值，因為她沒有流產掉你這個可憐的傢伙。」

即使受害者說要報警，男子還一路跟蹤辱罵。還表示，「你想打911就打吧，你這個該死的傢伙。」受害者夫婦在男子的咆哮聲中撥打了911報警，但男子還糾纏不休。這對夫婦在一家酒店尋求庇護，男子跟到那裡口出狂言的說，「你的男朋友，你這個亞洲人！」受害者回應說，「去你的，滾開這裡。」男子接著辱罵，「你媽是個垃圾。而且我不喜歡你，狗娘養的。」

斯塔爾庫普說，衝突升級得很快。很驚訝沒有人受到人身傷害，但涉事者說了好多瘋狂的東西。

男子罵人之後，附近有目擊者試圖勸阻他，說，「嘿，兄弟。」但這名男子冷冷的回答，「我不是你的兄弟！」

舊金山警局在6月街道28起仇恨犯罪案件報道。但當局表示，這類事件經常沒有得到充分報導。上個月，局長斯科特（Bill Scott）召開新聞發布會，宣布了一條仇恨犯罪舉報熱線，涵蓋各種語言資訊。警局警察委員余健全（Larry Yee）說，這樣的事件讓人震驚和令人不安的。看到它發生在舊金山，感覺心很痛。

18日下午3時許，在舊金山7街和市場街附近，一名男子跟蹤一對同性戀夫婦，辱罵種族...
18日下午3時許，在舊金山7街和市場街附近，一名男子跟蹤一對同性戀夫婦，辱罵種族主義話語。（視頻截圖）

舊金山 種族主義 仇恨犯罪

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