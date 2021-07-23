防疫 多縣呼籲雇主要求員工接種疫苗

北加多縣衛生官員聯合呼籲雇主要求員工接種疫苗。（記者李榮／翻攝）

近來新冠肺炎 （COVID-19）病例又再次快速增加，雖然多數人已經接種了疫苗 ，但還是有部分人士未接種疫苗，這些人萬一染病可能面臨重病與死亡風險。灣區包括康曲柯士達縣、聖他克拉拉縣和舊金山縣的衛生官員，22日召開記者會，強烈呼籲所有雇主考慮實施工作場所新冠肺炎安全政策，希望雇主能夠要求他們員工盡快接種疫苗。

衛生官員指出，除了希望雇主要求員工接種疫苗之外，對於尚未完全接種疫苗的員工，雇主必須依據現行的州法律，強制要求戴口罩。此外，也鼓勵雇主要求對未接種疫苗的員工進行頻繁的新冠肺炎檢測。

「還沒有接種新冠肺炎疫苗的員工會給工作場所帶來巨大的健康和財務風險。」康曲柯士達縣衛生官員佛尼塔諾（Chris Farnitano）指出，工作場所的暴露，可能會導致了嚴重的疾病和死亡，這些都非常值得留意。

與會的衛生官員也表示，加州 自6月中旬解封以來，社區和工作場所放鬆防疫措施，再加上更具傳染性的Delta變種病毒，讓病例的傳播速度明顯提高，也因此更須留意在企業與工作場合的傳染可能。

目前加州和聯邦就業法支持雇主要求提供疫苗接種狀況的文件，要求將接種疫苗作為工作條件並要求採取額外的安全預防措施，包括要求未接種疫苗的員工戴口罩並經常做檢測。

「從第一次新冠肺炎疫苗接種開始已滿了八個月，新冠肺炎疫苗已被證明非常有效與安全，也是我們預防新冠肺炎疾病、住院率和死亡人數的最重要工具，」聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）表示，「我們鼓勵雇主透過疫苗接種和其他工作場所安全要求，採取強力的措施，促進實現在新冠肺炎下安全的工作場所。」