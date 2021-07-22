迪克西山火擴大為8.5萬畝 只有15%受控

布特縣「迪克西山火」21日面積增為8萬5000畝。（美聯社）

受到強風影響，布特縣（Butte County）「迪克西山火 」（Dixie Fire）21日面積再大幅增加2萬4000畝。另外，太浩湖地區的「塔瑪拉克山火」（Tamarack Fire）也擴大到近4萬畝，並已燒進內華達州 。

加州 森林防火廳（Cal Fire）公共資訊長波基特（Chelsea Burkett）表示，發生在羽毛河峽谷（Feather River Canyon）的迪克西山火21日面積增為8萬5479畝，只有15%受控。波基特指出，由於峽谷的風仍然不穩定且瞬息萬變，使救火變得困難，地形也是一個主要障礙，因為大火已燒進人員不易進入的山區和丘陵地。

太浩湖的「塔瑪拉克山火」持續擴大，已燒進內華達州。（美聯社）

天氣型態惡化使迪克西山火不斷向外延燒，大火目前朝人口稀少的東北方向前進，瓊斯維爾（Jonesville）、費爾布魯克（Philbrook）和高湖（High Lakes）等地區的居民都已被強制撤離。迪克西山火已焚毀兩棟建築物，並繼續威脅其他810棟建築物。

根據加州森林防火廳的調查，迪克西山火可能是樹木倒在太平洋瓦電（PG&E）的電線上所造成。

塔瑪拉克山火21日上午進入內華達州，迫使395號公路以西多個社區的居民撤離。加州森林防火廳行動科科長西肯斯（Pat Seekins）指出，因為大火東北側的加州和內華達州交界處地形崎嶇不平，對消防人員來說是一大挑戰。

西肯斯說：「這場大火昨天燒得非常猛烈，從上午就開始加速，一直持續到傍晚。它非常積極地往東北方向前進，在晚上跨出加州，進入內華達州。」

塔瑪拉克山火20日晚上跨越Leviathan Mine Road，21日清晨進入內華達州，黎明時已燒到395號公路以西約3哩處，消防員已在當地築起防火線保護民宅。當局已對395號公路以西Leviathan Mine Rd上所有社區和道格拉斯縣（Douglas County）的霍布魯克交界（Holbrook Junction）地區發布自願撤離令。

塔瑪拉克山火21日已焚燒3萬9000畝地，但根據救火直升機在上空看到的情形，預測還會繼續擴大，目前有約1200名消防人員在當地協助救火，但受控程度暫時為零。

此外，發生在普魯默斯國家森林（Plumas National Forest）的「貝克沃斯複合山火」（Beckwourth Complex）目前焚燒面積為10萬零5670畝，90%已獲得控制。