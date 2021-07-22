對抗山火 PG&E：電線開始地下化 成本超過150億

太平洋瓦電宣布，未來幾年會將高火災風險區1萬哩電線埋入地下。圖為太平洋瓦電員工本月初在沙斯達縣「鹽火」火場維修輸電線的情形。（Getty Images）

太平洋瓦電（PG&E）21日公布一項對抗山火 新計畫，表示會在未來幾年內逐步將其輸電線地下化，將從加州 火災風險最高的地區開始進行。

太平洋瓦電母公司執行長波佩（Patti Poppe）21日在布特縣（Butte County）最大城市溪口（Chico）召開記者會宣布這項計畫。布特縣居民現在正受到不斷擴大的「迪克西山火」（Dixie Fire）威脅，而這場大火可能就是太平洋瓦電的設備所引起。太平洋瓦電20日表示，他們一名員工上周在迪克西山火火場發現兩根燒斷的保險絲，和一棵健康的樹木倒在一條電線上。

波佩表示，太平洋瓦電高層原本想在幾個月後等內容較具體化後才公布這項計畫，但高層們認為這件事刻不容緩，特別是考慮到迪克西山火的嚴重程度，以及它讓所有人在情緒上付出的代價。波佩說：「我希望大家了解，為了解決這個令人難以置信的問題，我們日以繼夜不停地在工作。」

對太平洋瓦電來說，這是一個重大轉變。多年來，儘管老舊的架空設備一再引發大火，但太平洋瓦電一直拒絕大規模將電線地下化，理由是成本太高。不過，太平洋瓦電現在表示，他們已經找到一個在財務上較可行的方法，而且，鑑於加州因氣候變遷 造成的野火狀況愈來愈可怕，他們認為改變是必要的。

波佩稍後透過電話會議向媒體表示，這項電線地下化計畫的成本預估需要150億元到200億元。但是她說：「我認為，我們不應該為降低風險和系統安全定價。」

太平洋瓦電加州服務範圍北到尤瑞卡（Eureka），南到貝克斯菲（Bakersfield），目前有約2萬7000哩電線已埋入地下，但大部分都不在高火災風險區。太平洋瓦電表示，他們有超過2萬5000哩長的架空電線位於火災風險最高的地區，2018年遭「坎普山火」（Camp Fire）焚毀的天堂鎮（Paradise）現在正在進行電線地下化工程。

太平洋瓦電營運長萊特（Adam Wright）表示，他們也準備將可能是迪克西山火原兇的電線埋入地下，但不是起火點區域的電線，而是大火延燒區域的電線。