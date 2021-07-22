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市長薛麗比：相信運動家球隊想留在屋崙

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長薛麗比表示，相信運動家職棒隊希望留在屋崙。（記者劉先進 ／翻攝）
屋崙市長薛麗比表示，相信運動家職棒隊希望留在屋崙。（記者劉先進 ／翻攝）

屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）市長薛麗比（Libby Schaaf）21日在記者會上表示，相信運動家職棒隊（A's）希望留在屋崙，市議會在20日投票批准了價值12億元的新球館投資框架協議（term sheet），滿足了運動家的大部分要求。她說，從球隊的反應了解到，談判的門仍敞開著，市府對運動家回到談判桌上感到很興奮。「相信運動家對留在屋崙是認真的。」

運動家總裁卡瓦爾（Dave Kaval）20日當天沒有明確回答，是否會讓球隊搬離屋崙。但表示，對球隊不同意、或沒有採取共識的協議投讚成票，並非推進球館建設計畫的有效方法。運動家也沒透露是繼續和市府談判，還是退出。與此同時，球隊官員21日已在賭城拉斯維加斯，討論潛在的搬遷事宜。

基建費和可負擔房 雙方分歧

框架協議規定了正式投資協議中的關鍵性條款，為屋崙和運動家談判提供方向，不具備法律效力。關於建設新球館，運動家和市府的分歧主要有兩點，球場外估價3.519億的龐大交通基礎設施建設誰來負擔，以及到底計畫中該建多少可負擔房。

球隊希望在球館附近打造3000戶住房單元，但不願意承擔建設可負擔房。而屋崙規定，大型計畫必須有一定比例的可負擔房。屋崙20日通過的協議中，做出部分妥協和要求。雖然將可負擔房比例從此前的15%提高到35%，但副市長、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）表示，球館附近建造15%的可負擔房，其他20%可位於球場外其他區域。屋崙還會尋求聯邦、州和阿拉米達縣的資金，並包括與其他交通計畫和資源的協調。運動家可不負責球館外的基礎設施建設。

不過，卡瓦爾還是有疑問，想知道更多細節，比如運動家如何得到3.51億的補償資金以建設基礎設施，何時獲得環境許可，何時投票確定有約束力的投資協議。他認為，最好在今年棒球賽季結束前投票。「如何將計畫推進到實施階段？我們不能讓過程成為產品。」

屋崙想設立社區福利基金

卡瓦爾表示，希望市議會通過球隊4月提交的球館建設方案，而不是未達成共識的方案。球隊4月的方案是：運動家私人投資價值10億的球館，同時提供4.5億的社區福利，並安排額外的110億的私人投資，在球館周邊地區建設3000個住宅單位，多達150萬平方尺的商業空間，27萬平方尺的零售空間，一個3500個座位的室內表演中心，400個酒店房間和多達18畝的公共公園。

薛麗比表示，相比於運動家4月的提議，市議會通過的方案區別有三個。首先，是新的財務結構，只依賴於一個基礎設施融資區，避免運動家在傑克倫敦廣場創建另一個融資區。考慮到住房危機，將可負擔住房的需求增加到住宅單位的35%，有15%在球館附近，但有理由相信，運動家同意這一特定建議。設立一個額外的社區福利基金，不只是用於資本投資。

薛麗比說，社區福利基金，是和運動家的分歧之一。在可負擔房之外，將設立總計5000萬的社區福利基金，由社區掌控。來源是球館所在地基礎設施融資區徵收財產稅的20%。這5000萬資金將用可負擔住房項目，用於購買現有住房、投資於社區土地信託、首次置業計畫等。

薛麗比表示，屋崙港的海濱棒球場將是前所未有的。可以看到美麗的風景，氣候宜人，而拉斯維加斯本周的溫度預計是106度。「我們要承認並感謝運動家隊迄今為止的巨大投資，如果他們不是認真地想留在這個社區，就不會在時間、金錢和人才方面做出投資。我們相信運動家是認真的，相信他們確實想在屋崙紮根。很多其他的事情可能只是談判的虛張聲勢，我們不會總是在所有的事情上達成一致。市議會、城市、社區將堅定地站在社區利益上。」

運動家原本想在屋崙港建設海濱新球場，但和屋崙市府還沒談妥，是否搬離屋崙是未知之數...
運動家原本想在屋崙港建設海濱新球場，但和屋崙市府還沒談妥，是否搬離屋崙是未知之數。（取自運動家官網）

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