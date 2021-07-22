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屋崙華埠附近死亡路段 將安全改造

記者劉先進／屋崙報導
過去5年，市中心14街是屋崙市交通傷害和死亡最密集的地方之一。市府希望改造街道增強安全性。（取自市府官網）
過去5年，市中心14街是屋崙市交通傷害和死亡最密集的地方之一。市府希望改造街道增強安全性。（取自市府官網）

屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）華埠鄰里犯罪委員會月會21日下午線上舉行。會上透露，屋崙交通局將改造距離華埠僅2個街區的14街的交通安全。過去五年，該路段有2個行人被車撞死，都是亞裔老人，也是屋崙市交通傷害和死亡最密集的地方之一。被譽為屋崙死亡路段。市府資料說，亞裔行人遭遇事故致死可能性，是其他屋崙人的3.5倍。

屋崙交通局規畫師瑞姆（Charlie Ream）表示，市府將升級改造華埠附近14街的道路安全，使之成為安全漫步、購物和騎自行車的社區目的地。該局會在今年夏季和秋季舉行公共活動，歡迎市民踴躍提出改造意見。預計在2022年完成設計，2023年開工。

屋崙市2017年拿到一筆1400萬的州政府撥款，以改造Brush 街到 Lakeside Drive或Oak 街之間的14街的基礎設施，希望開車、騎單車或乘坐公交車到屋崙市中心的居民更加安全。

屋崙市府的資料顯示，自2016年屋崙申請這項撥款以來的5年中，有2名步行者在第14街被駕駛者撞死，他們都是亞裔老人。在這5年中，車輛碰撞造成189人受傷，其中38人嚴重受傷。第14街的這段路是屋崙市交通傷害和死亡最密集的地方之一。這些可預防的碰撞、傷害和死亡，每天都在阻礙著所有人的出行，也阻礙著第14街作為一個平靜的、可步行的市中心的運作。14街夾華埠Harrison街、Webster街以及Broadway這三個路口，是過去五年屋崙車禍碰撞最多的路口。

根據市府資料，65歲以上老人，步行遭遇交通事故導致重傷的可能性，是其他屋崙人的兩倍多。亞裔行人遭遇事故導致死亡的可能性，是其他屋崙人的3.5倍，非裔行人遭遇事故導致重傷的可能性，是其他屋崙人的3倍多。按照這樣的趨勢，到14街改造工程2023年動工時，估計還有75人遇到車禍，其中15人重傷。路段改造迫在眉睫。

14街路面目前問題頗多，比如，路面開闊導致駕駛者加速，產生安全隱患。沒有獨立的自行車道，人行道狹窄，自行車也在上面行駛，路面擁擠。有些路口的人行道沒有斜坡，輪椅難以通行等。

改造措施包括安裝獨立的自行車道，某些路段將4車道變成2車道。人行道的角落設計更寬、配備路燈，在第14街安裝新的行道樹。屋崙美麗湖沿路裝有路燈，14街也將安裝類似路燈，從視覺上將美麗湖與非裔藝術運動商業區（BAMBD）連接起來。對第13街和Webster街的停車場改建，來增加60個停車位。

屋崙交通局資料說，14街交通安全隱患頗多。（取自市府官網）
屋崙交通局資料說，14街交通安全隱患頗多。（取自市府官網）

屋崙 華埠 亞裔

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