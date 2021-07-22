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路州10居民 騙走加州百萬新冠失業金

編譯組／灣區21日電

路易斯安那州總檢察長傑夫蘭德里（Jeff Landry）說，路易斯安那州的10位居民，涉嫌詐騙加州和路易斯安那州的新冠大流行失業補助金，金額超過100萬元。

根據周二發布的新聞稿，路易斯安那州調查局的探員了解到，在路易斯安那州多個教區開展業務的多個團體，合謀詐騙兩項COVID-19失業保險金。

總檢察長辦公室表示，八名嫌犯向加州就業發展部提出的100多項虛假索賠，騙取了100萬元，其中五人還從路易斯安那州勞動力委員會獲得了超過6萬元的款項。目前已有六人已被捕，另兩人正在被通緝。指控並沒有說明每個被捕嫌犯從每個州詐騙的具體金額數字。

另外還有兩人，在另一犯罪調查中被捕。一人是24歲的德納姆斯普林斯男子，他被指控在利文斯頓教區監獄中領取超過800美元的失業救濟金，一名51歲的摩根城婦女，被指控在並未失去工作的情況下，也領取8000美元的失業救濟金。

路易斯安那州立法審計辦公室在4月份的報告稱，州勞工部向仍在工作的支付了4.05億美元州和聯邦的新冠失業救濟金。該辦公室在6月份報告稱，約100萬元的接受人事實上已經離世。有 部分錢已追回，但近63萬元無法討回，因為這些福利是在州政府收到死亡報告或死亡證明之前支付的。

詐騙 加州 勞工部

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