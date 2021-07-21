非法擴建公寓 准建10單位卻隔29套 罰華商120萬

華裔建商只獲准建10單位，新公寓大樓隔成29個單位，被挨罰120萬元。(圖取自臉書)

舊金山華裔 開發商非法將29套公寓單位擠進波托拉區(Portola District)住宅區，該區原僅獲准建造10個單位。建商被罰120萬元，並同意將物業修改成為符合城市建築法規的建物。

這項位於2869-2899 聖布魯諾大道(San Bruno Ave.)開發案，是舊金山市檢察官 埃雷拉(Dennis Herrera)正在調查多棟有缺陷建築物之一，為舊金山建物調查部門所屬腐敗調查計畫的一部分。根據市府紀錄，調查導致多名資深建築主管辭職，其中包括對聖布魯諾大道項目進行最終批種的資深檢查人員柯蘭(Bernard Curran)。

舊金山華裔開發商非法將29套公寓單位擠進波托拉區住宅區，同意將物業修改成為符合城市建築法規的建物。(圖取自臉書)

市檢察官指出，包括譚尹關(Yin Kwan Tam，譯音)、李辛蒂(Cindy Zhou Lee，譯音)在內的建物所有權集團，2016年公寓大樓建造時違反多項建築法規與州住房法律：開發商未能遵守舊金山市法律要求、建物須涵蓋低於市價的單位；在未經許可下增蓋廚房與浴室；建築大樓缺乏在可能火警發生時的第二個出口。

根據和解內容，建商並未遵循市府通過計畫之「外牆、設計特色、停車場、樓梯、洗手間、車道與景觀」要求。未能在5個相連建築物中的每一個都各建有兩個單元，而是分成4個建築物裡各建有6個單位、另一個則建有5個單位。

埃雷拉指出，建商企圖欺騙以獲得更多利益。這一向是不佳方法，會被逮到。現在，他們必須讓建物符合法規，包括防火安全與可負擔住房要求，並且為其不當行為付出相當昂貴代價。市府必須確保競爭環境公平，不允許違法。

代表物業擁有者律師帕特森(Ryan Patterson)表示，業主已申請有條件使用許可，允許他們能將建築物建造符合建築法規。現尚不清楚有多少單位將獲得市府核准合法化。目前分區允許最多14個單位，但市府可給業主超過這個數字的不同差別單位數。他本周稍早在公聽會指出，業主計畫是在不搬遷住戶情況下，盡可能讓更多單位合法化。他們完全理解指控的嚴重性，並盡所能解決問題。