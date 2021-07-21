罷免加州州長選舉 參選者僅半數合格

罷免州長紐森公投，共有41名參選人。但並非所有人都符合參選資格。(美聯社)

根據加州 州務卿辦事處17日晚間公布州長罷免選舉名單，表態參加9月14日加州州長罷免選戰人士中，只約有一半合格參選。

州務卿辦事處表示，截至16日為止，超過80人提出參與加州州長罷免選舉，可是隔日公布合格名單中，只有41人合格。參與選戰者必須合乎一些資格，如必須為美國公民、已在加州註冊投票 、沒有公共貪污判罪紀錄等。參選人亦必須取得65個到100個簽名支持，繳納4194.94元參選註冊費，同時提出最近五年所得稅申報單。

州務卿韋伯預定21日公布最後確定參選人名單。州務卿辦事處發言人杜雷斯納 (Jenna Dresner) 說，提出參選意願人士，有些沒有根據規定完成所有報名參選程序，其中包括在截止日期前，繳納所有文件資料。許多沒有出現於17日合格名單者，不是欠繳必須文件，就是沒有在截止日期前及時繳出。

17日臨時性合格名單出爐時，最令人訝異的是著名保守收音機脫口秀主持人艾德爾 (Larry Elder) 沒有上榜。艾德爾選戰辦事處發言人稱，艾德爾已於16日提交所有必須文件給州務卿辦事處。可是州務卿辦事處稱，艾德爾所提出的繳稅資料不完整，因此無法合格參選。

加州州務卿韋伯 (Shirely Weber) 已公布41名合格候選人的納稅資料。這41人中包括聖地牙哥市長佛科納 (Kevin Faulconer) 在內。可是由於紐森 州長並非罷免選舉的候選人，因此無須提出最近五年納稅資料。有人因此表達不滿。

紐森過去曾對媒體公布納稅資料。根據他今年5月間公布資料，紐森及其夫人2019年的總收入為169萬元。紐森今年延期申報所得稅，因為尚未公布2020年納稅資料。

紐森將不會出現在罷免選票上，原因很簡單，因為紐森不會參選來取代自己。選民9月14日投票時將回答兩個問題，第一個問題是：應不應該罷免紐森？第二個問題是：如果罷免紐森，新州長將由誰擔任？如果大多數選民贊成罷免紐森，任何一名候選人贏得第二個問題最多數票者，將取代紐森擔任加州州長。紐森任期到2023年元月為止。

2003年罷免當時加州州長戴維斯 (Gray Davis) 選舉中高達135人參選，結果當時影星史瓦辛格 (Arnold Schwarzenegger) 脫穎而出，贏得這場罷免選舉，取代戴維斯成為當時新任加州州長。