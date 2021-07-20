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前開發副總阿瓦達拉坦承反猶 Google：已分道揚鑣

編譯組／灣區電
萬言書坦承曾是反猶太主義者，Google宣布與其雲端副總裁阿瓦達拉分道揚鑣。(圖取自電視截圖)
萬言書坦承曾是反猶太主義者，Google宣布與其雲端副總裁阿瓦達拉分道揚鑣。(圖取自電視截圖)

根據內部電郵顯示，Google已與其雲端開發關係副總裁阿瓦達拉(Amr Awadallah)分道揚鑣，15日是他在Google最後一天。阿瓦達拉於2019年加入Google，今年6月在Linkedln發布萬字宣言，坦承曾是反猶太主義者，標題為「我們為一體」(We Are One)。

Google雲端部門工程與產品副總裁麥勒(Eyal Manor)在電郵中持續肯定開發團隊協助Google雲端實現大規模成長，感謝他們解決文化議題，指出在全球疫情期間，無法像過去一樣可面對面溝通，組織變革與領導層交接出現許多挑戰。

據報導，多名Google員工透露內部，曾於14日舉行會議，討論有關阿瓦達拉的言論。阿瓦達拉曾於6月份發文寫道：「我恨猶太人，所有猶太人！」(I hated the Jewish people, all the Jewish people!)，並強調是過去式。阿瓦達拉承認自己曾經反猶太人(anti-Semitic)，儘管他是閃米特人(Semite)，這個詞泛指說閃米特語的人，例如阿拉伯語與希伯來語。

Google公司與阿瓦達拉都未針對相關細節發表評論。

阿瓦達拉是在雲端產業享有盛名的埃及裔美人，曾在YouTube與推特上發文，講述他如何在「憎恨所有猶太人」(hated all Jews)之後，變得開明地譴責反猶太主義。他列出他認識的所有猶太人，並說他們是好人。但Google員工表示，他的公開言論忽略了重大猶太歷史事件，對開發部門的員工造成困擾，因為他們的工作就是擔任Google開發人員內外部的橋梁。

阿瓦達拉表示，他欽佩許多猶太人，如同他之前曾分享的內容，但也堅定不移地認為，猶太人不比基督徒、黑人、西班牙裔、白人、穆斯林、亞裔、阿拉伯人或其他任何族群特別。

有匿名員工透露，對阿瓦達拉的領導風格感到挫折已持續數月，他的言論導致一些與他一起工作的同事或主管離開。員工在內部會議指出，已多次要求人事部門介入處理。不過，據了解，當員工在會議中表達他們感到不安的看法時，阿瓦達拉重申他的宣言，並堅稱是員工誤解其意。

猶太 Google 雲端

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