前開發副總阿瓦達拉坦承反猶 Google：已分道揚鑣

萬言書坦承曾是反猶太主義者,Google宣布與其雲端副總裁阿瓦達拉分道揚鑣。(圖取自電視截圖)

根據內部電郵顯示,Google 已與其雲端 開發關係副總裁阿瓦達拉(Amr Awadallah)分道揚鑣,15日是他在Google最後一天。阿瓦達拉於2019年加入Google,今年6月在Linkedln發布萬字宣言,坦承曾是反猶太 主義者,標題為「我們為一體」(We Are One)。

Google雲端部門工程與產品副總裁麥勒(Eyal Manor)在電郵中持續肯定開發團隊協助Google雲端實現大規模成長,感謝他們解決文化議題,指出在全球疫情期間,無法像過去一樣可面對面溝通,組織變革與領導層交接出現許多挑戰。

據報導,多名Google員工透露內部,曾於14日舉行會議,討論有關阿瓦達拉的言論。阿瓦達拉曾於6月份發文寫道:「我恨猶太人,所有猶太人!」(I hated the Jewish people, all the Jewish people!),並強調是過去式。阿瓦達拉承認自己曾經反猶太人(anti-Semitic),儘管他是閃米特人(Semite),這個詞泛指說閃米特語的人,例如阿拉伯語與希伯來語。

Google公司與阿瓦達拉都未針對相關細節發表評論。

阿瓦達拉是在雲端產業享有盛名的埃及裔美人,曾在YouTube與推特上發文,講述他如何在「憎恨所有猶太人」(hated all Jews)之後,變得開明地譴責反猶太主義。他列出他認識的所有猶太人,並說他們是好人。但Google員工表示,他的公開言論忽略了重大猶太歷史事件,對開發部門的員工造成困擾,因為他們的工作就是擔任Google開發人員內外部的橋梁。

阿瓦達拉表示,他欽佩許多猶太人,如同他之前曾分享的內容,但也堅定不移地認為,猶太人不比基督徒、黑人、西班牙裔、白人、穆斯林、亞裔、阿拉伯人或其他任何族群特別。

有匿名員工透露,對阿瓦達拉的領導風格感到挫折已持續數月,他的言論導致一些與他一起工作的同事或主管離開。員工在內部會議指出,已多次要求人事部門介入處理。不過,據了解,當員工在會議中表達他們感到不安的看法時,阿瓦達拉重申他的宣言,並堅稱是員工誤解其意。