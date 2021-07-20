北加州中文學校聯合會年會 吹台灣風

北加州中文學校聯合會舉辦年會暨正副會長交接典禮。（記者李榮／翻攝）

北加州 中文學校聯合會第43屆年會暨正副會長交接典禮今年改在線上舉行，年會以「台灣 風情」為主題，與會人士選擇自己最喜歡的台灣風景，習俗或小吃做虛擬背景，典禮吹起一股台灣風。教育 組組長吳季芳特別邀請到獲得台灣三項教育首獎的王政忠老師擔任主講嘉賓，這也是王政忠在美國的第一場演講。他以「有一種翻轉叫偏鄉」為主題，分享自己一路走來的心路歷程和教育理念。

今年雖在線上舉行，但還是安排不少表演節目，熱鬧活潑。（記者李榮／翻攝）

當天除了會員學校校長、老師、歷屆前會長上線參加以外，還邀請到僑界各社團人士近200位參與。年會由灣區名主持人李娜亞和前會長奚藻勳共同主持，歡樂又搞笑的以「聯合會亂跳舞群」『C哩C哩』開場舞拉開序幕。另外還有感恩的心手語表演，王婉君策畫的節目「最近有點煩」等活動。

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪應邀以錄影方式祝賀並親自監交，他感謝聯合會多年以來一直配合中華民國政府，不遺餘力推動海外中文教育。賴銘琪表示，擔任僑界社團會長，本身都是帶著一股為大眾服務的傻勁和熱忱，令人敬佩；他還半開玩笑說，聯合會會長事務繁重，必須帶領文化傳承的服務，更可以說是傻人中的傻子。

金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮在會中，代表僑務委員長童振源宣讀感謝狀和賀狀，並肯定卸任會長陳亳蕙的努力。他也期望新會長李亭儀繼續將聯合會發揚光大。

另外上線致意的還包括僑教中心副主任徐廣梅、僑務委員呂玉貞、李漢文、魏德珍。僑務咨詢委員林美蓮、吳怡明、高玉麗、葉雲河、方治欽、毛小苓、汪昌泰。薩拉度加市長趙嬿、佛利蒙副市長邵陽、市議員黃潔宜，學區委員朱感生、曾景琳，僑界領袖陳安東、陳思如、劉寶剛、胡威妮、謝秀枝、邱佩芝、馬蒨君、吳文一、李萍萍、韓中芬。

會長陳亳蕙表示，從去年夏天在疫情中接任會長開始，雖然有很多未定因素，但依然克服挑戰，朝著目標前進。疫情持續了一年多，學生和老師必須在網上上課，「每天都是在腦力激盪，想著要如何把各項活動用安全又創新的方式進行。」

陳亳蕙也在會中正式將會長的重任交給李亭儀，擔任第44屆的會長。李亭儀是中華文化學習中心的創辦人，也是資深中文老師。本屆的副會長則由王婉君接下。兩人表示，將竭盡全力推廣中文教育、服務會員學校。

北加州中文學校聯合會李徐葉梅女士紀念獎學金也在會中頒發，李徐葉梅的女兒李敏華傳述他母親的一生事蹟，含辛茹苦的堅持讓6位子女接受高等教育，而能在各自工作崗位上出類拔萃。