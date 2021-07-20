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實時光影互動 teamLab登舊金山亞洲藝術博物館

記者李怡 / 舊金山報導
在與參展者互動中，作品發生的變化。（周芳正提供）
在與參展者互動中，作品發生的變化。（周芳正提供）

全球聞名的光影藝術團隊 teamLab 即將於本周三（21日）「登陸」舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Musem ），選定於8500平方英尺的展館中展出，此次展出名為「延續」（teamLab：Continuity），帶給讀者一場沈浸式的獨一無二的藝術體驗。

現場如夢如幻的燈光藝術作品，並不是預先製作好的影像進行在放映，而是通過電腦程序實時繪製而成的。就整體體驗來說，現場的展覽作品，是在與觀賞和遊覽者的實時互動中完成的，燈光作品受到人們行為舉止的影響，持續地發生變化。

如果人們久站於某處，此處便會開出生機盎然的花朵，或是輕輕彈出一朵花瓣，頃刻間又會消失，而伸出手掌，便引來一群蝴蝶。

如果你靜靜的躺下來觀展，也許在你周圍會開出絢麗的花朵，也許會生出流火的瀑布，可以把它稱之為一場可以站著，躺著，坐著觀看的展覽。讓遊覽者有一種徜徉在大自然並與之互動的感覺。

整個展覽在同一個時空中，讓你與東方藝術中鬱鬱蔥蔥的螢光、花卉、蝴蝶、魚等極富生命力自然生物影像及的燈光互動，觀者完全置身在無縫流動的奇妙的燈光生態系統中。所有在場的圖像並非複製同樣的狀態，眼前這一瞬間的畫面，錯過就無法再看到了。同時，teamLab 創始人 Toshiyuki Inoko 鼓勵參觀者去有意識的感受：「一切都存在於漫長、脆弱但奇蹟般的無邊界的生命延續中」。

亞洲藝術博物館館長許傑說，「因為舊金山處在矽谷的北端，矽谷是全球科技創新的中心，博物館之後當代藝術的展出，會特別強調藝術和科技的結合。Teamlab的表現形式和體驗都很前衛，但藝術作品的靈感卻是來自於亞洲的傳統藝術，以傳統為起點，散發出最前衛的沉浸和互動式藝術體驗」。

Teamlab展沉浸式的體驗空間。（周芳正提供）
Teamlab展沉浸式的體驗空間。（周芳正提供）

博物館 矽谷 舊金山

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