金山疫情好轉 31路公車、輕軌M線 陸續復駛

隨著民眾的出行也日益增多，舊金山的公交線路也陸續恢復。（本報檔案照片）

疫情 逐步好轉，民眾的出行也日益增多，因此舊金山 的公交線路也陸續恢復。

交通局日前宣布，通行華裔 聚居區列治文區的31路車將會恢復，同時通行市區西南面的輕軌列車M線也將會恢復。

31路車從舊金山西面海灘的沿岸，途徑列治文區，然後進入市區。許多居住在列治文區的華裔都會搭乘31路車前往舊金山市中心。據悉這條線路將會在8月14日時回歸。但是需要注意的是，雖然這條公交線路是回歸，但是暫時只是會從西邊到達市區的市場街（Market St）一帶，想要再前往市區的民眾，可以在抵達市場街之後換乘其他線路。

另外，M線列車是輕軌列車，途徑舊金山州立大學（SF State），海景區（Oceanview），英格賽（Ingleside）一帶，也是不少華人、留學生常常搭乘的線路。M線列車一直都有，但是此前是由公交車替代。現在則是列車回歸，將會走隧道，更加快捷。可以從舊金山的南面直達市中心、海傍碼頭（Embarcadero）一帶。

舊金山在疫情初期時候，大量削減了公交服務。隨著疫情好轉，公交線路也逐漸回歸。此前舊金山議會要求試行公交免費，但是遭到市長否決。同時議會內也提出決議，要求交通局盡快恢復全部的交通線路。目前還是有許多線路沒有恢復，以及一些比較快車線路。