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後疫情時代／推特擴張 明年屋崙設新辦公室

編譯組／屋崙電
雖永久性遠程工作，推特計畫擴張，將於2022年在屋崙開設辦事處。(美聯社)
雖永久性遠程工作，推特計畫擴張，將於2022年在屋崙開設辦事處。(美聯社)

盡管推特(Twitter)允許公司幾乎所有的員工長期在家工作，它仍計畫明年在屋崙開設一個辦公地點。這家社交網絡公司正在 「屋崙找尋空間，計畫在2022年開設一個辦公室」，發言人扎莫拉（Adrian Zamora）說。

去年秋天，推特加入衆多科技公司的行列，在其舊金山總部掛出轉租10萬4850平方英尺的牌子，試圖在轉向更靈活的工作政策之際，將既有辦公空間脫手。至第二季度末，舊金山辦公室空置率飙升至20%，爲2003年以來的最高。根據經紀公司Cushman & Wakefield的數據，屋崙市中心的空置率也出現了飙升，從上一年的13.6%上升到6月底的22.7%。

推特此前表示，計畫保留其在舊金山Market Street的總部。它在屋崙的擴張證明了大公司繼續將它們的勞動力分散在灣區各地。疫情發生之前，包括藍盾和Square在內的許多舊金山公司搬遷或擴展到成本較低的屋崙，他們的許多員工都住在那裡，推特首席執行官多西（Jack Dorsey）也是這兩家公司的領導者。

據一位了解該公司計畫但未被授權公開發言的人士稱，推特已接近簽署屋崙Broadway 1330號約6萬4000平方英尺的租約。推特對此拒絕發表評論。這將是疫情期間屋崙最大的辦公室租約之一。這座18層高的大廈緊鄰第12街BART車站，並在2017年完成了裝修翻新。它吸引了包括甲骨文公司Oracle和旅遊科技公司Deem在內的新租戶，這兩家公司將其總部從舊金山遷至此地。

2019年，推特還在聖荷西的Santana Row租賃了空間。

「紐約時報」首先報導了推特在屋崙的開業計畫，並稱該公司在灣區有2200名員工，比去年的2300人略有減少。房地産網站The Registry在3月份報導了該公司在屋崙尋找辦公空間的消息。

多西甚至在疫情之前，就一直主張更分散地招聘。他在2020年2月的一次財報電話會議上說：「集中在舊金山已經不再對我們有利，我們將努力成爲一支更加分散的員工隊伍，並將以此來提高我們的執行力。」

2020年3月，隨著疫情在美國的升級，該公司是第一批將員工送回家的公司之一，後來又宣布員工可以選擇永久性地遠程工作。

屋崙 推特 舊金山

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