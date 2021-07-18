後疫情時代／科技人紛回歸「想搬回灣區」
疫情原本促動了大量科技人搬遷，由於無須到辦公室上班和應對下班社交活動，一些灣區科技工作者在美國邁阿密與德州奧斯汀等城市尋找更好生活，但是，有關灣區高昂生活成本、擁擠、犯罪等導致矽谷人出走的說法，似乎又言過其實。由於新冠疫苗接種率提高，秋天返回辦公室復工的可能性提高，許多人承認，想搬回灣區。
「紐約時報」報導，灣區橋梁與高速公路目前已恢復交通阻塞情況，科技公司通勤巴士重新出現在路上。租金開始上漲，特別是科技員工經常居住的舊金山社區。本周一，推特重啟辦公室，成為首批歡迎大批員工重回辦公場所的大型科技公司之一，員工揹著後背包身著厚夾克、舊金山寒冷夏季清晨趕往辦公室，探索一個重新設計為適應社交距離的辦公空間。
舊金山市長布里德(London Breed)表示，對科技人回歸表示歡迎，儘管她也明白重返辦公室會帶來許多挑戰，包括須努力建造更多住房、解決大城市面臨的問題，但舊金山建設已相當成功，擁有成長中的經濟，其中包括科技業發展。
最近數據支持科技人重返灣區的觀點。根據人口普查與房地產網站「Zillow」資料，科技工作者聚集的舊金山金融區附近地區，2020年平均租金下跌超過20%，2021年前5個月的租金漲幅最大。在舊金山巨人隊甲骨文公園附近郵政區號、有近15%居民從事科技業，去年月租曾於2020年2月3956元跌至3000元，今年5月已回漲至3312元。
舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示，這可能代表著科技人正在回歸，其他認為灣區有其價值者，也趁著較低租金搬入。根據加州房地產經紀人協會數據，舊金山房屋中價位已於去年12月觸底反彈至158萬元，近來上漲至190萬元，比疫情前更高。
根據紐時報導，許多灣區人其實並未走遠。房地產公司「CBRE」分析美國郵政服務地址變更數據顯示，2020年自舊金山、柏克萊、屋崙附近搬遷的超過17萬人中，大部分搬至加州其他地方，例如約有2萬人搬到聖荷西地區、1萬6000人搬到洛杉磯、1萬5000人搬到沙加緬度。
推特人事長克莉絲蒂(Jennifer Christie)表示，今年秋天，推特將在聖荷西Santana Row開設一個佔地3萬平方英尺的辦公室，明年將在屋崙開設新辦公大樓。隨著公司快速成長，灣區員工目前約有2200人，約有45%員工表示至少半數時間返回辦公室，她預估會有越來越多人願意重回工作場所，多數人仍想留在舊金山地區。
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