後疫情時代／科技人紛回歸「想搬回灣區」

根據紐時報導，許多離開灣區的科技人重回灣區。(Getty Images)

疫情原本促動了大量科技人搬遷，由於無須到辦公室上班和應對下班社交活動，一些灣區 科技工作者在美國邁阿密與德州奧斯汀等城市尋找更好生活，但是，有關灣區高昂生活成本、擁擠、犯罪等導致矽谷人出走的說法，似乎又言過其實。由於新冠疫苗接種率提高，秋天返回辦公室復工的可能性提高，許多人承認，想搬回灣區。

「紐約時報」報導，灣區橋梁與高速公路目前已恢復交通阻塞情況，科技公司通勤巴士重新出現在路上。租金開始上漲，特別是科技員工經常居住的舊金山 社區。本周一，推特重啟辦公室，成為首批歡迎大批員工重回辦公場所的大型科技公司之一，員工揹著後背包身著厚夾克、舊金山寒冷夏季清晨趕往辦公室，探索一個重新設計為適應社交距離的辦公空間。

舊金山市長布里德(London Breed)表示，對科技人回歸表示歡迎，儘管她也明白重返辦公室會帶來許多挑戰，包括須努力建造更多住房、解決大城市面臨的問題，但舊金山建設已相當成功，擁有成長中的經濟，其中包括科技業發展。

最近數據支持科技人重返灣區的觀點。根據人口普查與房地產網站「Zillow」資料，科技工作者聚集的舊金山金融區附近地區，2020年平均租金下跌超過20%，2021年前5個月的租金漲幅最大。在舊金山巨人隊甲骨文公園附近郵政區號、有近15%居民從事科技業，去年月租曾於2020年2月3956元跌至3000元，今年5月已回漲至3312元。

舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示，這可能代表著科技人正在回歸，其他認為灣區有其價值者，也趁著較低租金搬入。根據加州房地產經紀人協會數據，舊金山房屋中價位已於去年12月觸底反彈至158萬元，近來上漲至190萬元，比疫情前更高。

根據紐時報導，許多灣區人其實並未走遠。房地產公司「CBRE」分析美國郵政 服務地址變更數據顯示，2020年自舊金山、柏克萊、屋崙附近搬遷的超過17萬人中，大部分搬至加州其他地方，例如約有2萬人搬到聖荷西地區、1萬6000人搬到洛杉磯、1萬5000人搬到沙加緬度。

推特人事長克莉絲蒂(Jennifer Christie)表示，今年秋天，推特將在聖荷西Santana Row開設一個佔地3萬平方英尺的辦公室，明年將在屋崙開設新辦公大樓。隨著公司快速成長，灣區員工目前約有2200人，約有45%員工表示至少半數時間返回辦公室，她預估會有越來越多人願意重回工作場所，多數人仍想留在舊金山地區。