後疫情時代／逆「疫」而上 矽谷科企市值倍翻

不受疫情影響，矽谷企業市值飆升。(Getty Images)

新冠疫情 爆發以來，矽谷 人最常聽到的一句話就是，「高科技在出走！」但近日不動產巨頭世邦魏理仕(CBRE)公布的年度報告顯示，北美最大高科技人才市場排名中，矽谷及舊金山 灣區仍穩坐榜首，綜合各方面的科技實力得分86.4，比第二名西雅圖（73.1）高出十分還多，排名第五的紐約63.4分，第九名洛杉磯57.6分，而過去一年來被認為是矽谷人出走最佳目的地的德州奧斯汀只有58.8分，排名第七。

舊金山大灣區的雄厚科技實力，並未因疫情而有所損傷；不僅未受損傷，反而還逆勢成長。自2020年3月至2021年6月，矽谷科技與生命科學產業市值上漲超過兩倍，即是實證。

最新報告顯示，疫情間出走的一些公司或雇員，並沒有想像中那麼多。而且，出走的也未走遠，有的又回來了。

疫來疫去，矽谷及舊金山大灣區作為全球高科技創新中心，仍將繼續引領高科技產業的未來發展走向。

矽谷公司正以驚人速度增加市值，顯示該地區在新冠病毒衝擊經濟的情況下，科技與生命科學產業仍經營成功。自2020年3月下旬開始，股市曾於新冠疫情爆發時跌到低點，時至2021年6月底、正值最近一個季度結束時，矽谷科技與生命科學產業市值上漲已超過兩倍。

隸屬於「矽谷聯合創投協會」(Joint Venture Silicon Valley)旗下研究機構「矽谷地區研究院」(Silicon Valley Institute for Regional Studies)公布最新報告，調查研究矽谷與舊金山科技與生技公司市值的驚人變化。協會執行長漢庫克(Russell Hancock)表示，疫情並未對矽谷造成挫折，反而是增加這些公司的獲利能力。隔離政策對科技公司有利。

透過遠距會議與電話會議，矽谷公司避開了關閉帶給休閒、旅遊、個人服務產業如餐館、旅館、零售、沙龍、健身房產業的業務衰退。漢庫克指出，矽谷科技業並沒有因疫情而出現產業低迷。整體經濟確實受到疫情關閉影響，令人難過，並且尚未恢復。但對科技業來說，在關閉開始之前，驚人市值增長的經濟體已經存在，且不受疫情影響。

新出爐報告評估聖他克拉拉縣、南阿拉米達縣、聖馬刁縣、舊金山地區上市公司價值變化。調查期間為2020年3月23日至2021年6月30日。在15多個月時間裡，大致定義在矽谷與舊金山的上市公司總市值飆漲129.1%。

在2020年3月下旬市場最低點的那天，矽谷與舊金山上市公司市值總值暴跌至5.5兆元的新冠時代低點。但時至今年6月30日，這些地區公司總市值已狂漲至12.6兆元。在同樣的15個月內，以科技為主的那斯達克綜合指數上漲111.4%、標準普爾500(S&P 500)指數上漲92%。

漢庫克表示，矽谷不只有科技公司，還有在疫苗、大規模運算處理、接觸追蹤最前線的生技與生命科學產業。這些矽谷產業公司推動了市值成長。報告指出，矽谷與舊金山地區上市公司總市值中，有近四分之三集中在7%上市公司、即300多家上市公司中的23家。其中蘋果與Google市值分別都約2兆元。