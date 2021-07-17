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晶片缺貨 灣區汽車供不應求 想換車至少「排到年底」

記者江碩涵／灣區報導
全球半導體短缺，灣區汽車供給不足、車價昂貴，影響到人們的真實生活。（記者江碩涵／攝影）
全球半導體短缺，灣區汽車供給不足、車價昂貴，影響到人們的真實生活。（記者江碩涵／攝影）

全球半導體短缺，灣區汽車供給不足、車價昂貴，影響到人們的真實生活。南灣華裔人士指出，他原本想要趁著國慶日換新車買車，6月就開始看車，沒想到想要的車子所剩無幾且價格很硬，也不得選配備。如果要選到心目中的車，車商告訴他至少要「排隊到年底」。

2021年全球車用半導體短缺問題短期難以緩解，根據研調機構 TrendForce報告指出，今年全球車市銷售回溫，總量將達8400萬輛，較去年增加700萬輛，車用晶片產值上看210億元，年成長為12.5%。但由於車用半導體長期缺貨，也導致車用晶片生產量供不應求，恐怕最快要到下半年晶片才能回歸生產的正常水準。而車子製造則又要再花半年時間才能調整好生產線步伐。

半導體晶片短缺也影響到了民眾日常生活。家住南灣的科技業人士鐘宇脩表示，從去年底就在思考要不要將家中的普通休旅車換成7人座小廂型車（minivan），因此開始陸續看車。但因為一直沒有做好決定，所以看車速度比較慢。他說，沒想到6月決定要買車，想趁著國慶日有機會跟車商談到更好的價格，因此主動向車商表示決定要買車了，但車商回覆他動作太慢了，已經沒有車了，同等級的車款可能要排隊到年底。

鐘宇脩說，更誇張的是往往國慶日都可以得到好幾千元的折扣，換算下來車價大概可以打9折左右。但今年國慶日，車商完全不給他任何折扣，且說他不要的話，後面隨時有人要買，車子的供需非常不平衡，也令他憤而不買了，打算等車子供應正常再買車。

除了買車受到影響，租車同時也受到很大的影響。南灣台裔民眾馬兆先說，他的親戚家人預計8月要從東岸來聖荷西拜訪他們一家人，於是他開始幫家人尋找短租車的資訊。沒想到以往一天100元左右的短租車，現在行情已經飆高到一天250元，比原本價格貴了1.5倍，且可選的車種很少，都只有一般基本款房車，如果要選休旅車，恐怕價格高到一天600元，相當驚人的漲幅。

馬兆先說，也因為短租車太貴，打算增加家人名字到自家其他車輛的保險，大家湊合著輪流開車，不然光是租車費用就實在受不了。

租車 晶片 休旅

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