北加州「空小」8.14年會 今年改在公園登場

北加州 空小校友宣布，理事會已經決定於今年8月14號舉辦午餐年會。但因新冠肺炎疫情尚未完全控制，為了安全，這次的年會選擇在戶外的公園進行。希望校友與親友前往共襄盛舉，歡慶年度校友團聚的盛會。

北加 州空小校友會理事會指出，因為疫情還沒有完全解除，因此除了地點上選擇在戶外舉行，在食物的準備上，也與以往自取的情況不同。當日將採取變通辦法，提供每位參加者精美便當一份，保障大家的安全。另外，活動中也會有精彩表演節目，讓大家同樂。

空小校友會會長金慰群表示，這次是一年多以來終於的開放，期待更多人參加活動，一起歡慶。

北加州空小校友年會時間：2021年8月14日（周六）上午11時至下午3時。地點：Ortega Park的公園中央大型活動涼亭（636 Harrow Way, Sunnyvale, Ca 94087）。報名網址：https://forms.gle/eSR871chKd9bfXbg6。費用：每位參加來賓15元 （支票 抬頭 ROCAFES-NCA）。支票請寄：Raymond Tsou（501 Inverness Way, Sunnyvale, CA 94087）。也可以透過PayPal或者Zella，

Account: [email protected]。

為了妥當的安排餐飲，年會報名截止日期訂為8月10日（周二）。北加州空小校友會理事會連絡電話：鄒雷408-431-7000；金慰群408-209-8674。