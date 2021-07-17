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盧美燕執掌聖荷西州大教育領導系 灣區「系主任夫妻檔」

李榮
盧美燕接下聖荷西州大的教育領導系系主任的職務。她的先生林楠則是聖他克拉拉大學的電腦科學與電腦工程系系主任。（記者李榮／翻攝）
盧美燕接下聖荷西州大的教育領導系系主任的職務。她的先生林楠則是聖他克拉拉大學的電腦科學與電腦工程系系主任。（記者李榮／翻攝）

聖荷西州立大學（San Jose State University）教育領導系（Department of Educational Leadership）今年7月1日任命新任的系主任。來自台灣的教授盧美燕（Mei-Yan Lu）接下系主任一職，成為灣區學術界中為數不多的華裔移民女性華裔行政領導人之一。

盧美燕中山女高、輔仁大學教育心理系畢業後，到威斯康辛大學攻讀碩士，之後又到亞歷桑納州立大學（ASU）讀博士。最早從助理教授開始在聖荷西州大的教職生涯，盧美燕在聖荷西州大任教已經有33年的時間，中間也曾擔任教育學院的副院長等職。而她的先生林楠（Dr. Nam Ling），目前則是聖他克拉拉大學的電腦科學與電腦工程系系主任。盧美燕上任聖荷西州大教育領導系系主任後，兩人正式成為灣區的「系主任夫妻檔」。

她表示，會走上教育的路，最初是因為自己四年級的導師繆貽瓊的啟發。繆老師不時會邀請已經在讀大學的過去學生到現在的班級上，或者帶著大家讀書、或者講故事，或者帶著學生玩一些有教育意義的遊戲，也讓全班同學開了眼界、有了新的視野。老師甚至還在教室內打造一間小圖書館。另外，她在初中時碰到了導師龔彩琴，也是影響她人生的老師之一。

盧美燕表示，自己是教育領導系上唯一的華人，能夠被提名、並且高票當選為教育領導係的系主任，真的事非常的光榮，也算是突破了所謂的竹子天花板（Bamboo Ceiling）。她也希望自己能進一步的貢獻系上，同時幫助更多對教育有興趣、或者已經在教育領域從業的人士進修深造，培養出更多的教育人才。當然，同時也希望能吸引更多包括從亞洲來的國際學生就讀。

她進一步說，教育領導系早期以培養中、小學的領導為主，隨著時代的變遷，系上也不斷在適應新的方向，現在推出多個新的項目，包括全線上的大學部學士學位課程（100% online degree completion program）、變革領導副修學位，以及新規畫的高等教育碩士學位等。

教育 聖荷西 灣區

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