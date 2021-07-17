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因應變種病毒 聖他克拉拉縣室內要戴口罩

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣衛生局建議所有民眾無論是否接種疫苗與否，在室內公共場合都要戴口罩，以免被變種病毒攻擊，圖為聖縣一賣場。（記者江碩涵／攝影）
聖縣衛生局建議所有民眾無論是否接種疫苗與否，在室內公共場合都要戴口罩，以免被變種病毒攻擊，圖為聖縣一賣場。（記者江碩涵／攝影）

Delta變種病毒傳播力增強，灣區不少地區都出現病例增加的情況。聖他克拉拉縣公共衛生局16日表示，因應變種病毒襲來，建議所有民眾無論是否接種疫苗與否，在室內公共場合都要戴口罩，作為額外的防疫措施，以免被變種病毒攻擊。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）統計，經過定序統計，6月Delta變種病毒占了全加州染疫樣本數的43%，而Delta變種病毒占了全美新感染病例的58%，由此得知Delta變種病毒的攻擊性相當高。

根據聖他克拉拉縣公共衛生局統計，聖縣目前平均每日新增確認人數76人，每日新增病率為每十萬人3.9例，並且還在持續增加。

聖他克拉拉縣公共衛生局表示，目前得知，完全接種疫苗的人雖然無法完全避免新冠病毒和Delta變種病毒的傳播，但至少可以免於變成重症，也因此愈多人接種疫苗，愈能達到群體免疫效果，且也能提周圍環境與人們減少危害，疫苗是安全、有效且免費的，且廣泛適用於12歲以上的所有人施打。

Delta變種病毒造成傳染率提升，也使得政府單位不得不重新重視防疫。聖縣衛生局表示，出於謹慎安全，即便人們已經接種疫苗，仍建議大眾在室內超市、零售店、電影院或各種公共場所，仍要戴著口罩， 才能對未接種疫苗的居民提供額外的保護。

另外，也要求企業對員工、客戶採取隔板或安全距離等防疫保護，工作場所則要完全符合加州職業安全與健康管理局的要求，如果企業主無法確定工作場合所有人都有接種疫苗，建議要求企業內的所有員工，在室內要戴口罩。

聖縣衛生局表示，目前研究顯示，無論是輝瑞或是莫德納疫苗，注射第二劑兩周後才能讓人體產生完全的抗體，如果只注射第一劑，恐無法得到全面的保護。聖縣建議民眾，若尚未注射第二劑，請盡快至www.sccfreevax.org網站尋找接種站，補強身體的抵抗力。

變種病毒 疫苗 口罩

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