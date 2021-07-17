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灣區周末恐現雷暴 居民憂引發野火

編譯組／綜合16日電
消防員降烈焰進展緩慢，旱天雷威脅加劇野火擔憂。(美聯社)
消防員降烈焰進展緩慢，旱天雷威脅加劇野火擔憂。(美聯社)

周末的天氣預報預測灣區可能會有雷暴，這加劇了人們對旱天雷在北加州大部分地區引發新野火的擔憂。

國家氣象局為灣區的大部分地區發布了火災天氣警報，包括北灣的柯洛維德爾和聖他路薩附近的地區，東灣的康柯德和利佛摩，以及更南邊的蒙特瑞和大索爾附近。

洶湧的、不穩定的氣團可能在周日下午到達灣區上空，帶來發生旱天雷的可能。火災天氣警報將於周日下午5時生效，並持續到周一上午11時。嚴酷的乾旱狀況使草原、森林和其他會助長野火的植被愈發枯乾。氣象部門16日發出警告說，「鑒於燃料的乾燥程度，任何雷擊都會引起麻煩」。

但是，盡管野火風險升高，未來幾天的天氣模式將不會像去年那樣令人震驚，去年的情況導致了一個歷史性的破壞性火災季節，主要是由無數次雷擊引起的。出現於去年8月的不穩定的熱帶空氣、大風和高溫的彙合，預計不會在本周末同時出現。

然而，雷擊已經被指為引發今年北加州幾場野火，包括最大的貝克沃斯複合山火（Beckwourth Complex）的禍首。

貝克沃斯複合山火正在普魯默斯縣燃燒，面積近10萬5千英畝，約164平方英里。消防員周五控制了火場周圍68%的面積，並報告說在鄰近395號公路的多悠鎮以西的一個地區取得了進展，之前該地區的大火越過了控制線。  

加州消防官員還懷疑閃電也造成了迪克西山大火（Dixie Fire），該大火在布特縣2018年致命的坎普山火（Camp Fire）的遺址附近燃燒，火燒面積近8000畝，周五下午控制了7%。

消防員正奮力控制著大火，因為烈焰是在陡峭的難以進入的地形上燃燒。大風將火勢向北推至托賓嶺。

加州 灣區 山火

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