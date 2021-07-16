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「綠源再生」將寄退款給金山居民 每戶約獲190元

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山不少居民，預料將能夠收到來自垃圾回收公司綠源再生（Recology）的退款。（本報檔案照片）
舊金山不少居民，預料將能夠收到來自垃圾回收公司綠源再生（Recology）的退款。（本報檔案照片）

舊金山不少居民料將能夠收到來自垃圾回收公司綠源再生（Recology）的退款。

綠源再生早前捲入市政府的腐敗案，被指涉嫌賄賂官員，調高回收費用。經過一連串的調查，最終公司決定退款給客戶民眾，並且調低每月的費用。總的金額大約是9500萬元。

綠源再生在一份郵件中提及，如果居家客戶或企業在2017年7月1日至2021年3月31日之間的任何時候，在舊金山擁有綠源再生的帳戶，都可能有權收到退款。

符合條件的客戶應該會在2021年7月上旬，收到綠源再生付款管理員發送的電子郵件或明信片，其中包含接收付款的說明。

客戶可以使用電子郵件或明信片中提供的ID和PIN，登錄網站「www.SFRatePayment.com」，進行退款方式的選擇。選項包括支票或電子支付。選擇電子支付的截止日期是2021年7月30日。如果客戶未在7月30日截止日期前選擇付款方式，支票將自動郵寄到您綠源再生的帳戶的地址。這些紙質支票將於2021年8月6日寄出。

據悉，普通民眾一家平均可以獲得190元的退款。金額取決於多種因素，包括擁有該帳戶的時間等。

如果沒有收到電子郵件或明信片的民眾，可以855-654-0939聯繫綠源再生的付款管理員。

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