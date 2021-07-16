勇士挖角里拉德 超級陣容攻強守弱？

勇士正在探討交易里拉德的可能性，有希望再次組建超級奪冠陣容。（記者劉先進／攝影）

早早無緣季後賽的金州勇士 ，這兩天爆出驚天傳聞，球隊正在內部討論交易波特蘭拓荒者全明星後衛里拉德（Damian Lillard）的可能性。繼幫助勇士奪得兩冠的杜蘭特遠走紐約 後，勇士有可能再次放手一搏（all in），組建柯瑞 、里拉德、湯普森和格林的超級奪冠陣容，自然讓人血脈賁張。

但是，如果真的招攬來里拉德，勇士的陣容將攻強守弱，優秀的後場持球手柯瑞和里拉德，加神射手湯普森，進攻上開火幾乎無懈可擊，但防守上又漏洞百出，鋒線機動性不夠，內線格林一人獨木難支。

柯瑞（右）和里拉德的投射，將是勇士進攻源頭。（記者劉先進／攝影）

進攻超強 聯盟無人能敵

從陣容上分析，勇士有足夠的交易籌碼得到里拉德。將維金斯（Andrew Wiggins）、新秀懷斯曼（James Wiseman）和普爾（Jordan Poole）、帕斯卡（Eric Paschall） 、2021年第7和14號選秀權和勇士2022和2026年的第一輪選秀權打包，換來里拉德。

且不論昂貴的奢侈稅問題，交易成功後，勇士將孤注一擲的組成柯瑞、里拉德、湯普森、格林、魯尼的首發陣容。

考慮到湯普森連續兩個賽季大傷，一開始出勤率不會太高。格林可以串聯進攻，勇士進攻壓力可能主要集中在後場雙槍柯瑞和里拉德身上。柯瑞的能力自不必說，賽季榮膺得分王，場均32分5.5籃板5.8次助攻。里拉德場均28.8分和7.5次助攻。兩人場均三分都排在聯盟第一和第二。

雖然兩人都是持球核心，都擅長投三分，但風格又有所不同。同時在場時，柯瑞無球走位爐火純青，可能更多打無球，讓里拉德持球進攻。或者兩人玩二人轉，互相擋拆，因為他們的超強進攻能力，以往在球隊都會面臨包夾，這種策略，讓對手陷入防守兩難。

和杜蘭特在勇士最後一年相似，勇士會陷入替補乏力的狀態。不過沒關係，這兩人都有憑一己之力改變球隊進攻的能力，只要錯開使用，輔以格林的分球，調整狀態的湯普森再投進一些三分，進攻效率不成問題。

防守殘缺 前鋒漏洞太多

勇士真正問題會出現在陣容短板導致的防守漏洞上。勇士將出現柯瑞、里拉德和湯普森三個頂薪，薪金空間決定了勇士陣容殘缺，防守後衛和鋒線的人手不夠。

柯瑞和里拉德均不以防守見長，陣容中能防守的只有格林、湯普森和魯尼。面對後場超強的球隊，勇士可以讓湯普森向下搖擺防守後衛，格林再負責一個大前鋒或小前鋒，但柯瑞和里拉德都是體型小的後衛，總有一人會面對體型大的前鋒或者一個後衛，格林雖然可以利用超強的協防能力幫忙掃蕩或包夾，但陣容漏洞太多，他將疲於奔命。如果遇到湖人、公鹿這樣大體型的球隊，勇士三秒區內會被碾壓。當然，球隊可以先打著試試看，利用賽季中期的交易補強，吸引志在奪冠的老將底薪加盟，補齊前鋒或後衛位置上的防守短板。

NBA總冠軍賽即將偃旗息鼓，勇士如何利用夏季休賽期加強陣容，給巔峰的柯瑞再次配備奪冠陣容，讓人無限期待。