華埠聯盟：運動家新球館計畫漠視華埠 社區集會抗議
屋崙華埠聯盟等多個社區組織，日前在運動家職棒隊（A's）辦公室外舉行聚會，要求運動家和發展商在屋崙港霍華德碼頭建設新球館和海濱公園時，為社區投資更多，包括至少35%的可負擔住房，僱傭的員工有50%來自當地，150萬的反流離失所基金，出台停車和交通緩解措施等。
運動家新球館的建設方案，一拖再拖。屋崙市議會將在7月20日舉行會議和投票，討論與運動家的協議條款。社區團體、市府和運動家的目標，相差太遠。社區希望有35%的可負擔住房，市府提議的是15%可負擔房，而運動家則拒絕建設任何可負擔房。
職棒大聯盟（MLB）主席曼弗瑞（Rob Manfred）也在給屋崙市議會施加壓力。他表示，市議會反對球館計畫的投票，可能意味著運動家留在屋崙的計畫終結。
華埠為屋崙 貢獻良多
屋崙華埠改善計畫組織負責人黃恩承（Tommy Wong）表示，華埠每年銷售稅在屋崙名列前茅，可以和 Piedmont 、Lakeshore等社區並駕齊驅。華埠有最繁忙的公園和公交站，有第二繁忙的圖書館，是一個區域中心，是華人、有色人種和所有人的重要的經濟和文化中心。運動家可以透過有利於社區的協議參與進來，發展華埠。
華埠聯盟代表、打造亞太社區力量（AYPAL: AYPAL: Building API Community Power）共同總監潘冠旭（Stanley Pun）表示，他的家庭與華埠淵源深厚，祖父母是來自老撾的難民，在華埠找到工作和住房。他家的首個住所，是在華埠建設的低收入公寓。母親也在華埠找到工作。他的童年大部分時間在華埠渡過。
運動家東主的計畫，是建造一個帶有酒店零售、辦公空間和超過3000套豪華公寓的體育場，這將對華埠和周邊社區產生巨大的深層影響。「與我一起工作的年輕人對他們留在屋崙的能力深感擔憂。這個小鎮是他們長大的地方。我們需要確保新球館至少有35%的可負擔住房，也需要確保企業為反流離失所基金做出貢獻，以解決他們的發展和體育場規畫的連鎖反應。」
潘冠旭表示，新球館選址距離華埠不到一哩，但運動家在計畫建造新球館的過程中，完全忽視華埠。無論是環境影響報告、還是交通研究，都將華埠居民、移民和難民排除在外。由於高速公路和舒適的隧道，華埠已遭受最高的空氣污染，以及整個城市中最高的行人車輛死亡率。運動家需要達成一個社區利益協議，解決體育場的影響，建造可負擔房，提供環境保護和交通緩解措施，確保體育場的運作與華埠和更廣泛的社區相容。
市府、球隊 各方角力
屋崙市府此前曾提議，建設濱水公園，其中包含新球館，15%的現場住房單位為可負擔住房，設立5000萬的反流離失所基金，以幫助穩定周圍的社區等。
運動家的計畫包括，私人出資建造10億的球館，可容納35000人，包括一個酒店和3000套市場住房單元。球隊曾告訴市議會，拒絕在計畫中建設可負擔房。據悉，球隊已做出讓步，願意承諾留下30年，而不是最初提出的20年，且他們計畫創建稅區，為社區福利創造資金。但運動家總裁卡瓦爾（Dave Kaval）坦承，雙方談判仍在繼續，球隊並不需要市議會立即投票，但雙方仍有很大差距，有超過5億元的內容沒有談妥。
市議員卡爾布（Dan Kalb）說，談判主要的症結在於可負擔房。運動家計畫建造3000個住房單元，但沒有遵循屋崙執行五年之久的法律規定，即要求將一些單元分配給低於市場價格的可負擔住房。他表示，議會很震驚。議會的要求是，如果建設市場價格的住房，必須為可負擔住房需求做出貢獻。
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