華埠聯盟：運動家新球館計畫漠視華埠 社區集會抗議

屋崙華埠改善計畫組織負責人黃恩承表示，運動家可以透過有利於社區的協議參與進來，發展華埠。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 聯盟等多個社區組織，日前在運動家職棒隊（A's）辦公室外舉行聚會，要求運動家和發展商在屋崙港霍華德碼頭建設新球館和海濱公園時，為社區投資更多，包括至少35%的可負擔住房，僱傭的員工有50%來自當地，150萬的反流離失所基金，出台停車和交通緩解措施等。

運動家計畫在屋崙港建海濱公園，包括投資10億的球館。（取自運動家官網）

運動家新球館的建設方案，一拖再拖。屋崙市議會將在7月20日舉行會議和投票 ，討論與運動家的協議條款。社區團體、市府和運動家的目標，相差太遠。社區希望有35%的可負擔住房，市府提議的是15%可負擔房，而運動家則拒絕建設任何可負擔房。

職棒大聯盟（MLB）主席曼弗瑞（Rob Manfred）也在給屋崙市議會施加壓力。他表示，市議會反對球館計畫的投票，可能意味著運動家留在屋崙的計畫終結。

多個社區組織14日舉行聚會，要求運動家和發展商在屋崙港霍華德碼頭建設新球館和海濱公園計畫時，投資至少35%的可負擔住房。（記者劉先進／攝影）

華埠為屋崙 貢獻良多

屋崙華埠改善計畫組織負責人黃恩承（Tommy Wong）表示，華埠每年銷售稅在屋崙名列前茅，可以和 Piedmont 、Lakeshore等社區並駕齊驅。華埠有最繁忙的公園和公交站，有第二繁忙的圖書館，是一個區域中心，是華人、有色人種和所有人的重要的經濟和文化中心。運動家可以透過有利於社區的協議參與進來，發展華埠。

華埠聯盟代表、打造亞太社區力量（AYPAL: AYPAL: Building API Community Power）共同總監潘冠旭（Stanley Pun）表示，他的家庭與華埠淵源深厚，祖父母是來自老撾的難民，在華埠找到工作和住房。他家的首個住所，是在華埠建設的低收入公寓。母親也在華埠找到工作。他的童年大部分時間在華埠渡過。

華埠聯盟代表、打造亞太社區力量的共同總監潘冠旭認為，運動家球館計畫忽視了華埠聲音。（記者劉先進／攝影）

運動家東主的計畫，是建造一個帶有酒店零售、辦公空間和超過3000套豪華公寓的體育場，這將對華埠和周邊社區產生巨大的深層影響。「與我一起工作的年輕人對他們留在屋崙的能力深感擔憂。這個小鎮是他們長大的地方。我們需要確保新球館至少有35%的可負擔住房，也需要確保企業為反流離失所基金做出貢獻，以解決他們的發展和體育場規畫的連鎖反應。」

潘冠旭表示，新球館選址距離華埠不到一哩，但運動家在計畫建造新球館的過程中，完全忽視華埠。無論是環境影響報告、還是交通研究，都將華埠居民、移民和難民排除在外。由於高速公路和舒適的隧道，華埠已遭受最高的空氣污染，以及整個城市中最高的行人車輛死亡率。運動家需要達成一個社區利益協議，解決體育場的影響，建造可負擔房，提供環境保護和交通緩解措施，確保體育場的運作與華埠和更廣泛的社區相容。

市府、球隊 各方角力

屋崙市府此前曾提議，建設濱水公園，其中包含新球館，15%的現場住房單位為可負擔住房，設立5000萬的反流離失所基金，以幫助穩定周圍的社區等。

運動家的計畫包括，私人出資建造10億的球館，可容納35000人，包括一個酒店和3000套市場住房單元。球隊曾告訴市議會，拒絕在計畫中建設可負擔房。據悉，球隊已做出讓步，願意承諾留下30年，而不是最初提出的20年，且他們計畫創建稅區，為社區福利創造資金。但運動家總裁卡瓦爾（Dave Kaval）坦承，雙方談判仍在繼續，球隊並不需要市議會立即投票，但雙方仍有很大差距，有超過5億元的內容沒有談妥。

市議員卡爾布（Dan Kalb）說，談判主要的症結在於可負擔房。運動家計畫建造3000個住房單元，但沒有遵循屋崙執行五年之久的法律規定，即要求將一些單元分配給低於市場價格的可負擔住房。他表示，議會很震驚。議會的要求是，如果建設市場價格的住房，必須為可負擔住房需求做出貢獻。