金山人語／莫言，請莫再言？!

莫言被排除在「中國 百年名作家」名單，網上吵翻了天。

其實，莫言遭冷落，被「打入另冊」，是早晚的事。道不同不相為謀，也算是求仁得仁，各從其志。

由作家協會等機構選列的「中國百年名作家」，是有特定標準的，即身上流淌著「紅色基因」。入選作家，須與時代主旋律合拍，講好中國的故事；而抹黑、詆毀中國，諂媚西方或港台，都屬缺少紅色基因。

講好中國的故事，也就是要講中國的好故事。莫言無疑是講故事高手，而且講的都是道地中國故事，但他講的卻不是「好故事」，按上述標準，是在抹黑和詆諂中國。他的故事來自鄉土，原汁原味，承載了真正且最強的中國基因，但顏色不對。

所以，才出現這樣的景觀：中國唯一獲得被國人奉為神一般存在的「諾貝爾獎 」的作家，在百年名作家行列中消失了，入選百年經典文庫的數十部作品，無一作者是莫言。

莫言獲諾獎，從一開始，就曾被視為西方的陰謀。

人們常用魔幻現實主義形容莫言的作風，成名作「天堂蒜苔之歌」、最具代表性作品「豐乳肥臀」等，以極具鄉土味的語言和敘事，呈現了底層百姓的弱勢、卑微、艱辛與無助，以及權力中人對百姓生命和尊嚴的漠視與踐踏。他肯定執政黨，但不忘讚美國民黨在抗戰正面戰場的犧牲和功績；他肯定中國進步，但不回避反右、文革的血腥和殘酷，以及大饑荒餓死的千萬人。

莫言的故事太真實、殘酷，他揭開了社會醜陋、陰暗、猥瑣與低俗的一角，太缺少高大上。在一些人眼中，這就是給強盜遞刀子；諾獎頒給莫言的險惡用心，就是利用他的無情揭露，以貶損和攻擊中國。莫言訪台，稱讚台灣 處處是雷鋒，亂只亂在立法院，沒有水深火熱，只有和善友愛，更讓一些人跳腳。

同一時代，兩種敘述，端看誰在說故事。莫言遭冷落、排斥，亦如早前方方遭圍剿、封殺，不是恥辱，而是榮耀和褒揚。

很欣賞莫言說的，「好作品里面有未来」，因此人們才能從中看到希望。而此刻，人們不能不為作家本人的未來擔憂。時代主旋律中，似已聽到「鬥爭」的節奏。中紀委一篇千字短文，竟講了44次鬥爭，而且要「找準靶心，一擊即中」。「百年名作家」出爐同時，官媒義正辭嚴：文藝要為人民服務，凡損害人民利益，抹黑、詆毀新中國的缺少紅色基因的作家，必被人民所唾棄，最終將被掃進歷的垃圾堆。

經歷過文革的人，對這語氣應不會陌生；這是一個警訊抑或信號：莫言，請莫再言？