學生沒戴口罩被拒上課 巴洛阿圖家長告學區

該學生當天是去甘恩高中修習暑期課程。（記者李榮／翻攝）

一個巴洛阿圖家庭因為學區 要求學生佩戴的口罩 規定，已經向巴洛阿圖學區提告。提告的父親指稱，他的兒子註冊了學區的暑期項目，但在暑期第一天到校時，被告知要求一定要戴口罩，隨後被叫到辦公室溝通。但是，這位父親認為，兒子本身有一些殘疾，戴上口罩沒法正確的發音。

依照巴洛阿圖周刊的報導，這名學生目前是巴洛阿圖高中11升12年級的學生，為了修完足夠的學分，因此在暑假到甘恩高中（ Gunn High）修習課程。學生的名字在訴訟文件中沒有被揭露。

根據法庭的資料顯示，該學生是在7月6日、甘恩高中暑期項目第一天到校時，因為沒有戴口罩被告知要去辦公室。父親在學校停車場等候時，收到簡訊被告知此事，並隨即去見了甘恩高中暑期項目的負責人卡洛馬尼歐（Courtney Carlomagno）。卡洛馬尼歐告訴那名父親，如果沒有面罩（口罩）就不能在校上課。後來，學生只好錯過了暑期項目的第一天。

父親並表示，他也曾與被列為該案的另一被告、地區安全經理傑卡布斯（Mike Jacobs）通了電話。傑卡布斯後來在一封電子郵件中告訴父親，「如果沒有醫療狀況或殘疾證明（proof of a medical condition or disability），學生不能豁免必須配戴口罩的規定」。