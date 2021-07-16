Delta掀恐慌 金山疫情指揮中心：未接種民眾口罩勿脫

仍然戴著口罩進行室內活動的金山市民。（記者李怡╱攝影）

德爾塔病毒（Delta）被認為是迄今為止傳播性最強的新冠病毒變種，比最初的毒株和在英國 首次發現的阿爾法(Alpha)變種，更易傳播。對此，舊金山市疫情指揮中心新聞部副主任吳毅說，對於目前仍未接種疫苗 的人來說，德爾塔病毒十分危險。如果民眾因為某種原因尚未接種，請不要摘下口罩 。

Delta變種病毒，目前已讓全世界恐慌。英國公共衛生官員表示，德爾塔的傳染性可能比阿爾法病毒高50%。而一旦感染德爾塔變種還可能導致更嚴重的疾病。例如，蘇格蘭最近的一項研究發現，感染德爾塔變種的人住院的可能性大約是感染阿爾法變種的兩倍。

不過研究表明，目前美國使用的疫苗，對Delta變種均有防疫效果。儘管尚未有關於各種疫苗對抗德爾塔變種的詳細數據，但包括輝瑞-BioNTech和阿斯利康(AZ)生產的疫苗在內的幾種廣泛使用的疫苗，對抗德爾塔變種都具明顯的有效性。「如果你完全接種了疫苗，我基本上不會擔心，」布朗大學公共衛生學院(Brown University School of Public Health)院長賈阿(Ashish K. Jha)博士說。

吳毅特別強調，要積極接種疫苗。「其實，接種一針疫苗所提供的保護也還是很低的，如果你連一針都沒有接種的話，那你肯定是處於高風險之中。德爾塔變種可能會感染『大量』未接種疫苗的人。」

吳毅說，對於那些不管因什麼原因還沒有獲得疫苗的人來說，口罩仍然是一個特別重要的手段，可以提供額外的保護。「戴口罩仍然是減少傳播的有效工具，尤其是在室內，病毒可能很容易通過吸入感染者釋放的氣溶膠傳播。」

吳毅還強調，如果你已經接種，鼓勵你的家人、朋友和鄰居去接種。接種疫苗有可能減緩所有變異的傳播，並減少新的甚至更危險的變種出現的機率。