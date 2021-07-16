我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美首例 加州通過「保障收入法」2種人可月領千元

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

Delta掀恐慌 金山疫情指揮中心：未接種民眾口罩勿脫

記者李怡／舊金山報導
仍然戴著口罩進行室內活動的金山市民。（記者李怡╱攝影）
仍然戴著口罩進行室內活動的金山市民。（記者李怡╱攝影）

德爾塔病毒（Delta）被認為是迄今為止傳播性最強的新冠病毒變種，比最初的毒株和在英國首次發現的阿爾法(Alpha)變種，更易傳播。對此，舊金山市疫情指揮中心新聞部副主任吳毅說，對於目前仍未接種疫苗的人來說，德爾塔病毒十分危險。如果民眾因為某種原因尚未接種，請不要摘下口罩

Delta變種病毒，目前已讓全世界恐慌。英國公共衛生官員表示，德爾塔的傳染性可能比阿爾法病毒高50%。而一旦感染德爾塔變種還可能導致更嚴重的疾病。例如，蘇格蘭最近的一項研究發現，感染德爾塔變種的人住院的可能性大約是感染阿爾法變種的兩倍。

不過研究表明，目前美國使用的疫苗，對Delta變種均有防疫效果。儘管尚未有關於各種疫苗對抗德爾塔變種的詳細數據，但包括輝瑞-BioNTech和阿斯利康(AZ)生產的疫苗在內的幾種廣泛使用的疫苗，對抗德爾塔變種都具明顯的有效性。「如果你完全接種了疫苗，我基本上不會擔心，」布朗大學公共衛生學院(Brown University School of Public Health)院長賈阿(Ashish K. Jha)博士說。

吳毅特別強調，要積極接種疫苗。「其實，接種一針疫苗所提供的保護也還是很低的，如果你連一針都沒有接種的話，那你肯定是處於高風險之中。德爾塔變種可能會感染『大量』未接種疫苗的人。」

吳毅說，對於那些不管因什麼原因還沒有獲得疫苗的人來說，口罩仍然是一個特別重要的手段，可以提供額外的保護。「戴口罩仍然是減少傳播的有效工具，尤其是在室內，病毒可能很容易通過吸入感染者釋放的氣溶膠傳播。」

吳毅還強調，如果你已經接種，鼓勵你的家人、朋友和鄰居去接種。接種疫苗有可能減緩所有變異的傳播，並減少新的甚至更危險的變種出現的機率。

疫苗 口罩 英國

上一則

舊金山纜車8月免費坐 9月恢復正常

下一則

華美半導體協會 24日夏季論壇談半導體復興

延伸閱讀

港大研究：同樣接種2劑 BNT疫苗抗體比科興高9倍

港大研究：同樣接種2劑 BNT疫苗抗體比科興高9倍
中斥美囤積疫苗「放到快過期」 趙立堅：朱門酒肉臭

中斥美囤積疫苗「放到快過期」 趙立堅：朱門酒肉臭
蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

混打再等等 台灣未來四周都打AZ

混打再等等 台灣未來四周都打AZ
越南增3379確診創新高 再收近百萬AZ疫苗

越南增3379確診創新高 再收近百萬AZ疫苗

熱門新聞

加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

2021-07-14 22:59
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
劉氏傳奇父女檔：創投之父培劉宇環（Peter Liu，右）養出銀行翹楚女兒劉宏敏（Ida Liu，左）。（記者李晗 / 攝影）

「百人會」傳奇父女檔 老爸是創投之父 女兒衝破銀行界天花板

2021-07-10 16:51
最新研究指出，喝咖啡可能有益肝臟健康。(Getty Images)

研究：咖啡降慢性肝病風險 每天3、4杯獲益最大

2021-07-12 02:00

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊