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舊金山租房 須同時兼4份最低時薪工作

記者劉先進／屋崙報導
根據分析，灣區仍然是美國住房最昂貴地區。（記者劉先進／攝影）
根據分析，灣區仍然是美國住房最昂貴地區。（記者劉先進／攝影）

灣區的租金高，到底高到什麼程度？答案是，一個拿最低薪資的全職員工，需要做四份工作才能活得下去。

東灣時報報導說，根據全國低收入住房聯盟（National Low Income Housing Coalition）周三發佈的報告，在聖荷西或舊金山，一個工人需要做四份以上的全職最低時薪工作，才能負擔得起租賃一套兩居室的公寓，並且有剩餘的錢用於食品、醫療和交通。在屋崙和佛利蒙，同樣的低工資工人需要做三份工作來支付租金，並確保每日有食物端在餐桌。

根據分析，灣區仍然是美國住房最昂貴的地區。北加州非營利性住房協會的執行董事菲什曼（Amie Fishman）說，這確實是灣區和加州應採取行動的一個響亮信號。她說，新冠疫情使低收入家庭的掙扎更加艱難，因為企業關閉，許多人失去了工作。

加州已頒發命令，9月30日前禁止驅逐欠租房客。加州的72億州和聯邦援助計畫也開始撥款，幫助租客和房東。研究發現，住房危機對加州的工作窮人來說要困難得多，特別是在灣區。分析顯示，一個典型的灣區租房者必須每小時賺取45元至68元（要看在灣區的哪個城市），才能有足夠預算安全地租到一套公寓，而且還有足夠的剩餘資金用於生活開支。

灣區 加州 低收入

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