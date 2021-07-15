金山華埠眾多商戶、業主 被指違殘疾法 康年酒家也中招

華埠社區召開記者會，回應部分商家捲入ADA訴訟的事宜。（記者李晗 / 攝影）

近期，眾多舊金山華埠 的商戶和公所業主都收到了律師信，被指可能涉及違反「美國 殘疾人士法案」（ADA）規定，捲入訴訟紛爭。知名的康年酒家（Far East）、李氏公所大樓也「中招」。

華埠部分的商戶入口安裝了升降機，符合ADA的規定。（記者李晗 / 攝影）

華埠社區7月14日召開記者會，不少商戶代表和僑領出席。他們宣佈將在7月21日下周三的下午3時，在華埠士德頓街（Stockton）的勝利堂召開社區會議，應對事件。

金山華埠歷史悠久，許多大樓的樓齡都有數十年，甚至上百年。因此部分商戶在入口台階、走道、樓梯等方面，可能不符合「美國殘疾人士法案」的規定。但是因為安裝升降機、重新裝修鋪平道路等，成本太高，且有些大樓過於老舊無法進行大規模的裝修，因此ADA違規的問題也就一直存在。

這也就讓一些專門「找茬」的律師抓到了機會，進行訴訟要求賠償。而且有的律師在業內已經很有「名氣」，專門是利用ADA的法律來提告。

以李氏公所為例，僑領李殿邦和李焯宗證實，位於都板街的李氏公所也收到了信。李焯宗曾經是市政府重建局的局長，對於樓宇建設方面比較了解。他說，許多華埠商戶，入口處若是有台階的話，那麼幾乎都不會符合ADA的規定。

他舉例表示，像是一些大型的連鎖企業，比如星巴克 ，美國銀行等，都會特別為了符合ADA的規定，而安裝一個升降機，讓殘障、坐輪椅的人士能夠通過升降機進入商戶內。但是對於很多小商家而言，這樣的裝修成本太高，而且實際使用的次數也不多。

李焯宗解釋，像是一些過道空間不夠，或者是收銀台過高的問題，都是比較容易解決的。但是入口處的台階則比較難，要麼是打掉台階之後變成斜坡，但是斜坡的坡度也不能太斜，因此可能整個斜坡就要一直延伸到店內裡面。他已經撥打了對方律師的電話，尚未有回音。對方律師來自南加州聖地牙哥。

至於康年酒家的律師信問題，則可能是源自於上二樓的樓梯等相關設施。李殿邦也說，華埠的小商業本身就已經難以為繼，在疫情之中遭遇連環打擊，現在再有這樣的訴訟糾紛，只會讓華埠復甦難上加難。

下周三的社區會議中，也會請到專業人士講解如何應對。華埠商戶聯會代表邵旗謙也呼籲商戶，無論是否有收到律師信的商家，都應該出席學習，知道如何應對。

如果有收到相關律師信的商家，可以聯絡東北聯邦信用社勞微笑（Lily Lo）（地址683 Clay），或者尋求市府小商業辦公室（Office of Small Business）或者經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）的幫助。