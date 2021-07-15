VTA槍手金山機場遭海關盤問內容曝光 或想傷害特定人士

VTA槍擊案是灣區史上最致命的大規模槍擊案件。槍手在舊金山機場遭海關盤問內容曝光。(美聯社)

根據舊金山 國際機場 14日透露相關細節，今年5月VTA槍擊 案兇手卡西迪(Sam Cassidy)，於2016年自菲律賓返美、在舊金山機場遭海關盤問內容曝光。他可能針對特定人士懷有「傷害他人的暗黑想法」(dark thoughts about harming)。

VTA槍擊案是灣區史上最致命的大規模槍擊案件。機場報告也提出新問題，聯邦海關人員似乎未通知VTA、或是僅35英里以外的當地執法單位，被標誌為與卡西迪有關的「重大發現」(Significant Encounter)的訊息。但海關與邊境保護局並未進一步解釋，為何未將卡西迪相關訊息提供給地方當局。

「華爾街日報」曾於槍擊案的第二天首先報導有關海關邊境站訊息，但最新報告透露新細節。2016年8月8日，卡西迪自菲律賓進行為期兩周單獨旅行返美，海關探員曾耗費2小時盤問他，並搜查他的行李、三星Galaxy S4手機與佳能Power Shot 數位相機。報告顯示，探員似乎花許多時間檢查他是否曾出國進行「性旅遊」(sex tourism)，注意到他列出「性友好」(sex friendly)旅館，以及與當地女性的文字信息通訊。

「華爾街日報」報導卡西迪被發現擁有與恐怖主義有關的書籍，與寫滿有關他如何厭惡VTA的黑色筆記本。探員詢問他是否在工作上與任何人產生問題，他回答沒有。報告還包含許多其他細節，卡西迪也在筆記本上寫著旅行目的，包括「嘗試不要有性行為」，去健行與散步。另一個旅行目的不祥：「死在那裡」。

海關探員表示，卡西迪的答話含糊其辭，都只回答一個字。問他是否服用行為有關藥物，他答沒有。但在檢查過程中，發現一瓶治療焦慮症藥物。他說他沒見到任何人，卻發現他與當地女性有訊息對話，並在行李中發現保險套與威而鋼。並發現他的手機內有5張類似色情材料圖片，但未涉及兒童。

若舊金山國際機場探員通知VTA或當地執法部門，加州「紅旗」(red flag)可能產生作用，允許地方當局引用報告已獲得槍枝暴力限制令，離如當局可暫時沒收槍枝、評估卡西迪是否構成公共危險，還可使用這些訊息，對他的手機或相機中照片進行獨立評估。

美國移民與海關執法局前代理主任桑德維格(John Sandweg)表示，關於卡西迪的警告信號，事後看來可能更加清晰，但當時還不清楚會是結果。他指出，美國人可能因為到海外旅行從事非法性行為被起訴，但這些案件頗具挑戰性，因涉及追蹤海外證人。此外，聯邦調查探員主要將重點放在兒童性交易。據報告，探員沒有在卡西迪身上找到任何此類性質的證據。