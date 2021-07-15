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小飛機撞民宅事故 傳74歲駕駛、61歲乘客2女性身亡

編譯組／蒙特瑞縣14日電
報導指有兩名女性在蒙特瑞縣13日的墜機事件中身亡。（美聯社）
報導指有兩名女性在蒙特瑞縣13日的墜機事件中身亡。（美聯社）

根據多家媒體報導，至少有兩人在蒙特瑞縣（Monterey County）13日發生的小飛機撞毀民宅引發火災的事故中身亡。

一架雙引擎Cessna 421小型飛機13日上午約10時40分墜毀在蒙特瑞縣Monterra Ranch社區一棟民宅上，當局已證實，事發時民宅內沒有人。但事發至今已超過24小時，當局未再透露更多細節。

儘管當局沒有公開死者身分，但多家媒體報導，飛機駕駛卡林（Mary Ellen Carlin）和乘客艾米格（Alice Diane Emig）的家屬已證實兩人在事故中身亡。

佛爾森（Folsom）居民波頓（Richard Bolton）14日向舊金山紀事報（Chronicle）表示，61歲的小飛機乘客艾米格是他的姨母，已在事故中身亡。艾米格是一所高中的食品服務員，據了解，她還帶著她的寵物狗一起上飛機。波頓說，艾米格探望過住在蒙特瑞的母親後，臨時決定搭飛機回沙加緬度。

蒙特瑞先驅報（Monterey Herald）報導，大衛‧卡林（David Carlin）表示，飛機駕駛員是他74歲的母親，她當天上午帶著她的朋友一起上飛機。這架失事飛機註冊在卡林名下的ME Mullaly公司，卡林也是一名飛行教練。

不過，蒙特瑞縣警方指揮官辛普森（Derrel Simpson）表示，法醫14日才來到墜機現場，他們尚未找到任何屍體。

國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）發言人古提耶雷茲（Eric Gutierrez）14日在簡報會上表示，有報導指出小飛機上載有兩人，但他並未證實這兩人目前的狀況。

波頓 舊金山 墜機

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