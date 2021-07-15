慈濟與聖他克拉拉縣府合作 為社區民眾打疫苗

慈濟將與縣府合作，舉辦疫苗接種活動。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重影響美國一年多的時間，疫情終於在新冠肺炎疫苗 的普及之下，逐漸受到控制。不過，慈濟基金會北加 分會指出，雖然聖他克拉拉縣多數人已經施打了新冠肺炎疫苗，但還是有少數的人尚未接受疫苗注射。而慈濟基金會北加分會將與聖他克拉拉縣府合作，在7月24日於慈濟北加的聖荷西園區，替12歲以上的民眾施打疫苗，希望更進一步防堵病毒，也呼籲還沒有施打的民眾前往施打疫苗，保護自己也保護所有的人。

慈濟基金會北加分會指出，在全美國已經有超過60%的民眾施打了疫苗之後，新冠肺炎的疫情終於稍微受到了控制，加州 政府也在6月15號解除居家隔離命令，開放了全部的場所，被關了超過一年多的民眾和商家終於可以鬆了一口氣。然而，接踵而至從國外進來的Delta變種病毒，很快地擴散到全美各州，相當令人擔心。

慈濟基金會北加分會公關林美娟表示，雖然全美國大部分的人口已經施打了一至二劑的疫苗，但是還是有部分的民眾對於施打疫苗持保留態度，尚未接受疫苗注射。政府也持續的呼籲民眾接受疫苗注射，以便保護自己也保護家人。因此慈濟基金會北加州分會和聖他克拉拉縣為了維護社區民眾的健康，計畫於7月24號（周六）下午2時至6時，在北加州分會聖荷西園區為社區12歲以上的民眾施打疫苗。

基金會指出，當天現場有輝瑞和強生兩種疫苗供民眾選擇。如果是施打輝瑞疫苗，將會當場告知第二劑的施打日期，並歡迎回到慈濟施打。北加州分會聖荷西園區地址是2355 Oakland Rd. San Jose, CA 95131。

慈濟基金會鼓勵還未施打疫苗的民眾利用機會前來施打疫苗，畢竟新冠病毒的Delta變種病毒比原來的病毒更加凶險，為了保護自己、家人及社區的安全，施打疫苗是比較好的選擇，可以大幅降低重症的風險。有關施打疫苗的活動詳情，可以電洽408-964-4560查詢。